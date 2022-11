Von: Björn Jahner | 04.11.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Am Donnerstag informierte Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt die Presse, dass der Benjakitti Forest Park während des APEC-Gipfels, der im angrenzenden Queen Sirikit National Convention Centre (QSNCC) stattfinden wird, ab dem 12. November aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen sein.

Der Park (Karte) werde von der Polizei und den Sicherheitsbehörden zur Vorbereitung des Treffens der Staatsoberhäupter und Vertreter der 21 Mitgliedsländer der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation am 18. und 19. November 2022 genutzt, so der Gouverneur.

„Der Park befindet sich in der Nähe des Tagungsortes des Gipfels, so dass ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet sein muss“, erklärte der Gouverneur.

Weitere Einzelheiten zur Schließung des öffentlichen Parks würden zu einem späteren Zeitpunkt von den zuständigen Sicherheitsbehörden bekanntgegeben, so Khun Chadchart. Er fügte hinzu, dass der beliebte Lumpini-Park (Karte), der sich in der Nähe befindet, wie gewohnt geöffnet bleiben wird.

Gouverneur Chadchart sagte auch, dass die Stadtverwaltung von Bangkok nun „zu 100 Prozent“ auf den APEC-Gipfel vorbereitet sei. Dazu gehöre auch das Verkehrsmanagement für die Straßen rund um den Veranstaltungsort und die MRT-Station am QSNCC.

Der Benjakitti Forest Park, der sich auf einem 450 Rai (72 Hektar) großen Grundstück befindet, auf dem sich früher das Thailand Tobacco Monopoly befand, ist bei Einwohnern und Touristen gleichermaßen beliebt und zieht werktags zwischen 3.000 und 10.000 sowie an Wochenenden 15.000 bis 17.000 Besucher an.

Der Park, der als Bangkoks neue grüne Lunge bezeichnet wird, besteht aus kleinen Wäldern und Miniatur-Waldinseln, die zur Wasserspeicherung und -rückhaltung dienen.