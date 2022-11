Von: Björn Jahner | 02.11.22

Foto: The Nation

BANGKOK/CHIANG MAI: Münzsammler in Chiang Mai haben bereits am ersten Tag ihrer Ausgabe mehr als 1.200 Sondermünzen zum Gedenken an den Asien-Pazifik-Wirtschaftskooperationsgipfel (APEC) 2022 gekauft.

Die 20-Baht-Münze mit dem Bild von König Rama X. auf der einen und dem Logo des Apec-Gipfels 2022 auf der anderen Seite wurde am Dienstag landesweit ausgegeben.

Hunderte von Münzsammlern strömten am Dienstagmorgen zu den Finanzämtern der Provinzen, um die Sondermünze zu kaufen.

Ein Einwohner von Chiang Mai, der seit 10.30 Uhr in der Schlange stand, sagte, er sammle seit fast 50 Jahren Münzen und würde diese zu seiner ständig wachsenden Sammlung hinzufügen.

Korachak Chuthip, Leiter des Finanzamtes der Provinz Chiang Mai, sagte, die meisten Sammler zögen es vor, persönlich zu erscheinen, um die Münzen zu kaufen, und fügte hinzu, er rechne damit, dass alle 7.500 Münzen, die seinem Amt zugeteilt wurden, in den nächsten ein bis zwei Tagen aufgekauft sein werden.

„Das Finanzamt hat den Kauf der Münzen auf 50 pro Person begrenzt, damit mehr Menschen sie sammeln können“, informierte er.

Die 20-Baht-Münzen können gekauft werden bei:

Bureau of Monetary Management, Pathum Thani

Coin Exchange Centre, Chakrabongse Road, Bangkok

Coin Exchange Centre, Rama VI Road, Bangkok

Finanzämter im ganzen Land

Die Münze kann auch online über www.treasury.go.th erworben werden. Die Käufer können sie entweder in einem der Umtauschzentren abholen oder sich per Post zusenden lassen.