Von: Björn Jahner | 19.10.22

Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha (l.) und Russlands Präsident Wladimir Putin (r.) am Rande des 33. Gipfels des Verbandes Südostasiatischer Nationen (ASEAN) in Singapur 2018. Foto: epa/Alexei Druzhinin / Sputnik / Kre

BANGKOK: Thailands Außenminister Don Pramudwinai teilte am Dienstag nach der wöchentlichen Kabinettssitzung der Presse mit, dass noch bestätigt werden muss, ob der russische Präsident Wladimir Putin nächsten Monat am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (Apec) in Bangkok teilnehmen wird.

Don Pramudwinai antwortete auf Fragen von Reportern zur Teilnahme Putins am Gipfel vom 18. bis 19. November 2022 in Bangkok, wie zuvor berichtet.

Der Außenminister sagte, er wisse, dass Putin an dem Treffen teilnehmen wolle. Es könne jedoch sein, dass der russische Staatschef andere Angelegenheiten zu erledigen habe. Seine Teilnahme würde auch bedeuten, dass Putin aus Russland herausreisen müsste, und dies würde eine Menge Vorbereitung erfordern, so Außenminister Don.

Mitte letzter Woche wurde berichtet, dass Putin die Einladung Thailands zum Apec-Gipfel angenommen hat.

Anucha Nakasai, der Minister im Büro des Premierministers, erklärte, dass dies das erste Apec-Treffen vor Ort seit der Covid-19-Pandemie sein werde.

Auf die Frage, welche Delegierten an dem Gipfel teilnehmen werden, sagte er, dass die Liste der Würdenträger noch nicht endgültig feststehe und die Regierung sich noch mit den einzelnen Wirtschaftsmitgliedern abstimme.

Minister Anucha sprach am Dienstag mit der Presse, nachdem er den Vorsitz bei der Eröffnung der Apec 2022-Ausstellung mit dem Titel „Apec Thailand 2022: Open. Connect. Balance. For Infinite Opportunity" auf dem Flughafen Suvarnabhumi führte.

Die Ausstellung wurde von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Regierung organisiert und soll die Bereitschaft des Landes unterstreichen, als Gastgeber des diesjährigen Gipfels zu fungieren.

Er erklärte, dass die Ausstellung Teil eines Begrüßungsprozesses sei, der eine Reihe ähnlicher Aktivitäten und Veranstaltungen vor der Ankunft der Staats- und Regierungschefs umfassen wird.

Die Ausstellung wurde in der Reihe W im 4. Stock des Flughafens eingerichtet und wird bis zum 3. Dezember 2022zu sehen sein.