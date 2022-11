Von: Björn Jahner | 12.11.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Während des APEC-Gipfels 2022 in der kommenden Woche werden die Sicherheitsmaßnahmen im Skytrain verstärkt, teilte dessen Betreiber BTS am Freitag mit.

Surapong Laoha-Unya, Chief Executive Officer von Bangkok Mass Transit System (BTS), sagte gegenüber der Presse, das Unternehmen koordiniere sich mit der Königlich Thailändischen Polizei, um die Sicherheit entlang der Green Line und Gold Line vom 14. bis 19. November 2022 zu erhöhen, wenn die Staats- und Regierungschefs von 21 Mitgliedsländern der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) in Bangkok zusammenkommen.

Es werden besondere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um Vertrauen zu schaffen und die Sicherheit aller Skytrain-Fahrgäste zu gewährleisten, sagte er.

Der CEO versicherte, dass alle 60 Bahnhöfe der drei Skytrain-Linien während des Gipfels nächste Woche von 05.30 Uhr bis Mitternacht wie gewohnt in Betrieb sein werden.

Allerdings werden mehr als 300 Beamte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (EOD) und Sprengstoffaufklärungsteams (EOR) in Bereitschaft sein und regelmäßig alle Züge und Bahnhöfe kontrollieren. Außerdem werden an allen Bahnhöfen Hundeeinheiten eingesetzt, die stichprobenartig nach verbotenen Materialien wie Waffen oder scharfen Gegenständen suchen. Diese Maßnahmen werden zusätzlich zu den Sicherheitskameras ergriffen, die rund um die Uhr in Betrieb sind.