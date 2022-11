Von: Redaktion (dpa) | 19.11.22 | Aktualisiert um: 12:25 | Überblick

Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha (r.) trifft den australischen Premierminister Anthony Albanese während des APEC-Treffens 2022 in Bangkok am 19. November 2022. Foto: epa/Mick Tsikas

BANGKOK: Die Mitgliedstaaten der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) werden bei ihrem Gipfel in Bangkok trotz Meinungsverschiedenheiten zu Russlands Krieg in der Ukraine voraussichtlich eine gemeinsame Abschlusserklärung annehmen.

Dies verlautete am Samstag kurz vor dem Ende des zweitägigen Treffens aus japanischen Delegationskreisen. Auf eine solche gemeinsame Erklärung hatte sich zuvor bereits die G20-Gruppe führender Industrie- und Schwellenländer bei ihrem Gipfel auf Bali geeinigt - trotz der Differenzen der Mitgliedsländer zum Ukraine-Krieg.

Chinas Präsident Xi Jinping nimmt am 29. APEC Economic Leaders Meeting (AELM) während des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) in Bangkok, Thailand, teil, 19. November 2022. Foto: epa/Jack Taylor

Xi hofft auf bessere Beziehungen zu USA - Begegnung mit Harris

BANGKOK: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hofft auf bessere Beziehung zu den USA. Bei einer kurzen Begegnung mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris am Rande des Asien-Pazifik-Gipfel (Apec) am Samstag in Bangkok beschrieb Xi Jinping sein Treffen mit US-Präsident Joe Biden am vergangenen Dienstag auf der indonesischen Insel Bali als «strategisch und konstruktiv», wie das Staatsfernsehen berichtete. Es sei wegweisend für die «nächste Phase» in den Beziehungen.

«Hoffentlich werden beide Seiten ihr gegenseitiges Verständnis voranbringen, Missverständnisse und Fehlkalkulationen verringern und gemeinsam die Beziehungen zwischen den USA und China auf einen gesunden und stabilen Kurs bringen», zitierte das Staatsfernsehen den chinesischen Präsidenten. Er hoffe, dass die US-Vizepräsidenten eine «aktive Rolle» dabei spielen werde. Das Treffen habe auf Wunsch der US-Seite stattgefunden, hob das Staatsfernsehen hervor.

Ein Beamter des Weißen Hauses berichtete hingegen nur, Harris habe Xi Jinping «kurz begrüßt», bevor sie sich den Beratungen auf dem Gipfel der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft angeschlossen hätten. Die US-Vizepräsidentin habe die Botschaft Bidens bekräftigt, dass die Kommunikationskanäle zwischen beiden Seiten offen bleiben müssten, «um verantwortlich mit dem Wettbewerb zwischen unseren Ländern umzugehen», sagte der Beamte.

Chinas Staatsfernsehen zitierte Harris weitergehend noch mit den Worten, dass das Treffen zwischen Xi Jinping und Biden erfolgreich gewesen sei. Die USA suchten keine Konfrontation oder keinen Konflikt mit China. Beide Seiten sollten in globalen Fragen kooperieren.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris nimmt am 29. APEC Economic Leaders Meeting (AELM) während des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) in Bangkok, Thailand, teil, 19. November 2022. Foto: epa/Jack Taylor

Kamala Harris umwirbt asiatische Wirtschaftsregion: «Wir bleiben»



BANGKOK: US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat beim Gipfel der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) die Länder in der Region umworben und gegen China Position bezogen.



Es gebe «keinen besseren Wirtschaftspartner» für den Indo-Pazifik als Washington, sagte Harris am Freitag in Thailands Hauptstadt Bangkok. Sie vertritt US-Präsident Joe Biden bei dem Treffen. In klarer Abgrenzung zu den umstrittenen Handelspraktiken Pekings sagte sie, die USA würden die internationalen Wirtschaftsregeln weiter beachten und auch stärken, um «Nationen vor wirtschaftlicher Nötigung zu schützen».

Die sieben großen westlichen Demokratien (G7) beabsichtigten, 600 Milliarden US-Dollar (580 Milliarden Euro) für Investitionen in die Infrastruktur von Entwicklungsländern zu mobilisieren und die Länder nicht mit erdrückenden Schulden zurückzulassen, sagte Harris. China steht in vielen Ländern in der Kritik, Schulden als Druckmittel einzusetzen, um kreditnehmende Nationen zu Zugeständnissen zu zwingen. «Die Vereinigten Staaten sind hier, um zu bleiben», so die amerikanische Spitzenpolitikerin.