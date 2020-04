Von: Redaktion DER FARANG | 14.04.20

AoT widerlegt Investitionsgerücht bei THAI. Foto: The Thaiger

BANGKOK: Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) hat Berichte als falsch bezeichnet, dass er an einer Beteiligung an der finanziell angeschlagenen Fluggesellschaft Thai Airways International (THAI) interessiert sei.

AoT erklärte, dass Unternehmen selbst verzeichne einen starken Umsatzrückgang wegen der Covid-19-Pandemie. Die Passagierzahlen auf den sechs von AoT betriebenen Flughäfen würden in diesem Jahr voraussichtlich um mehr als 50 Millionen sinken. „Wir glauben, dass unser Umsatz um 30 bis 40 Prozent sinken wird", sagte AoT-Präsident Nitinai Sirismatthakarn am Montag. Seit die zivile Luftfahrtbehörde (CAAT) Anfang dieses Monats die Landung aller internationalen Flüge in Thailand verboten hat, ist die Zahl der ausländischen Reisenden auf 300 bis 400 pro Tag gesunken.

Das Verbot ist ein schwerer Schlag für die AoT, da internationale Reisende 60 Prozent aller Passagiere ausmachen, die ihre Flughäfen passieren. Da jeder Passagier auf den AoT-Flughäfen Flughafengebühren in Höhe von bis zu 700 Baht zahlen muss, hat das Verbot die Finanzen des Unternehmens erheblich beeinträchtigt. „Angesichts dieser schwierigen Situation hat das Unternehmen keine Pläne, in THAI zu investieren", sagte Nitinai. Die AoT werde ihre nicht luftfahrttechnischen Geschäftsbereiche ausweiten und sich mehr auf Entwicklungsprojekte konzentrieren, die nicht mit dem Personenverkehr zusammenhängen.

Einzelhändler auf den von AoT betriebenen Flughäfen sind ebenfalls von dem Verbot betroffen. Viele Geschäfte haben geschlossen, da sie die Betriebskosten nicht decken können. Um ihnen zu helfen, plant die AoT, Läden, die geöffnet bleiben, 50 Prozent Rabatt auf die Miete zu gewähren, während Läden, die schließen mussten, von der Zahlung der Miete befreit werden. Die AoT plant weiter, den schwächelnden Fluggesellschaften, die die meisten Flüge eingestellt haben, zu helfen, indem die Park-, Start- und Landebahnnutzungsgebühren um 50 Prozent gesenkt werden.