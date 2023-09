BANGKOK: Thailands größter Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) nimmt am 28. September 2023 das neue Satellitenterminal 1 (SAT-1) auf dem internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Betrieb, nachdem das System den ersten Testbetrieb erfolgreich bestanden hat.

Flughafendirektor Kittipong Kittikachorn teilte der Presse mit, dass der Flughafen einen groß angelegten Versuch mit 180 Scheinpassagieren und ihrem Gepäck durchgeführt habe, um den Betrieb des SAT-1-Satellitenterminals und des Hauptterminals zu testen. Unterstützt wurde der Versuch von Thai Airways International (THAI), die ihr Kabinenpersonal und ihre Flugzeuge für das Verfahren zur Verfügung stellte.

Der Vorgang wurde auch von der Einwanderungsabteilung 2, dem Cargo Clearance Customs Bureau, Aeronautical Radio of Thailand und Bangkok Aviation Fuel Services beobachtet, erläuterte Khun Kittipong.

Er führte fort, dass der Testbetrieb einen umfassenden Betrieb in Bezug auf Flugzeuge, ankommende und abfliegende Passagiere, umsteigende Passagiere, Gepäckabfertigungssysteme und Frachtbetrieb umfasse.

Die nächsten beiden Tests werden am Dienstag (12. September 2023) von Thai AirAsia X und Worldwide Flight Services Bangkok Air Ground Handling Co Ltd. sowie am 20. September 2023 von Thai Vietjet speziell für abfliegende Passagiere auf Nachtflügen durchgeführt, so Khun Kittipong.

Der neue SAT-1-Terminal. Foto: epa/Rungroj Yongrit

Während der Soft-Opening-Phase zwischen dem 28. September und dem 28. Oktober 2023 wird das SAT-1-Terminal für drei Fluggesellschaften geöffnet sein: Thai AirAsia X, VietJet Air und Emirates. Das neue Terminal soll bis Dezember dieses Jahres voll in Betrieb genommen werden, um die Überlastung des Hauptterminals zu verringern.

SAT-1 wird 15 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen, so dass der Flughafen Suvarnabhumi bis zu 60 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen kann, was einer Steigerung von 33 Prozent entspricht, fügte Khun Kittipong hinzu. Das SAT-1-Terminal verfügt über 28 Gates, von denen acht für Flugzeuge des Codes F (die doppelstöckigen A380-Superjumbo-Jets) und 20 weitere für Flugzeuge des Codes E (Boeing B747) ausgelegt sind.

Die vierstöckige Anlage des Terminals hat eine Gesamtfläche von 216.000 Quadratmetern, wobei zwei unterirdische Stockwerke das automatisierte People Mover (APM)-Zugsystem und andere Systeme beherbergen.

Das APM-Zugsystem wird den SAT-1 mit dem derzeitigen Passagierterminal verbinden. Der Zug mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h kann 210 Passagiere pro Zug oder etwa 6.000 Passagiere pro Stunde befördern, sagte er und fügte hinzu, dass jede Fahrt drei Minuten dauere.

Sobald der SAT-1 in Betrieb ist, müssen internationale Passagiere nicht mehr mit Shuttlebussen zu ihren Gates fahren.