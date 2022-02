BANGKOK: Ein Plan zur Übertragung der Verwaltung von drei Flughäfen an das Unternehmen Airports of Thailand (AoT), die derzeit unter der Aufsicht des Ministeriums für Flughäfen stehen, wird dem Kabinett voraussichtlich im April zur Genehmigung vorgelegt.

Verkehrsminister Saksayam Chidchob sagte, dass der Plan für die Übertragung des Managements im nächsten Monat dem zuständigen Ausschuss des Ministeriums vorgelegt wird. Anschließend wird er an das Kabinett weitergeleitet. Im Rahmen des Plans, der bereits seit 2018 in Arbeit ist, wird das Management der Flughäfen Udon Thani, Krabi und Buriram an AoT übertragen. Das Unternehmen betreibt sechs der wichtigsten Flughäfen des Landes, darunter der Suvarnabhumi International Airport in Samut Prakan und der Don Mueang International Airport in Bangkok.

Ziel ist die Kapazitätserweiterung dieser drei Flughäfen, damit sie zu regionalen Luftverkehrsknotenpunkten entwickelt werden können, die gut positioniert sind, wovon insbesondere der Tourismus in den drei Regionen angekurbelt werden soll. Sobald das Kabinett dem Vorschlag zugestimmt hat, werden AoT und das Ministerium gemeinsam an der Übertragung arbeiten, die voraussichtlich im Juni abgeschlossen sein wird, erläuterte Khun Saksayam. Die Angelegenheit wird dann im Juli dem Kabinett zur Bestätigung vorgelegt, merkte er an.



Der Plan folgt einer Anweisung von Premierminister Prayut Chan-o-cha aus dem Jahr 2018. Er wies die zuständigen Behörden zur Durchführung einer Studie über die Übertragung von vier Airports – Udon Thani, Mae Sot, Sakon Nakhon und Chumphon – vom Ministerium für Flughäfen an die AoT an. Premier Prayut betonte, dass der Prozess im Einklang mit dem Gesetz und den Vorschriften stehen müsse.



Die Liste der Zielflughäfen wurde zwischenzeitlich jedoch auf Udon Thani und Buriram im Nordosten sowie Krabi im Süden geändert, womit die Pläne zur Flughafensystementwicklung und des clusterbasierten Luftverkehrs des Ministeriums unterstützt werden. Während die Flughäfen Udon Thani und Buriram als Cluster für die nordöstliche Region dienen, soll der Flughafen Krabi den Tourismus im Süden ankurbeln und das hohe Verkehrsaufkommen auf dem internationalen Flughafen Phuket entlasten. Der Flughafen Tak wurde gestrichen, da er nicht über genügend Potenzial verfügt, um als Logistikzentrum zu fungieren.



Es wird erwartet, dass AoT das Ministerium für die Übernahme der drei Flughäfen entschädigen wird. Mit der Übernahme der drei Flughäfen durch die AoT werden die Einnahmen des Ministeriums voraussichtlich drastisch sinken. Sie gehören zu den wenigen Flughäfen unter der Aufsicht des Ministeriums, die rentabel sind.