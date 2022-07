Von: Björn Jahner | 30.07.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AOT) wird am 8. August ein 723 Hektar großes Grundstück neben dem Suvarnabhumi International Airport in Bangkok zur kommerziellen Nutzung ausschreiben.

AOT-Präsident Nitinai Sirismatthakarn gab Anfang der Woche bekannt, dass das Grundstück an der Wat Srivari Noi Road im Bezirk Bang Phli in Samut Prakan kommerziell entwickelt werden soll. Der geschätzte Wert des Grundstücks beträgt 1,76 Milliarden Baht.

Khun Nitinai rechnete damit, dass das Land zu einem landwirtschaftlichen Großmarkt entwickelt werden könnte, da es von Plantagen umgeben ist. Die AOT hofft, dass der Markt nach seiner Fertigstellung das Zertifizierungszentrum der AOT für exportierte landwirtschaftliche Produkte ergänzen wird, das die AOT unter ihrer Tochtergesellschaft AOT TAFA Operator betreibt.

„Der neue Markt wird wie der Großmarkt in Pathum Thani funktionieren, auf den Bauern aus den umliegenden Provinzen ihre Produkte anbieten, um sie in großen Mengen oder für den Export zu verkaufen. Der Auftragnehmer wird für die Erschließung des Geländes und den Bau der Marktanlagen verantwortlich sein, deren Kosten auf 1,9 Milliarden Baht geschätzt werden“, so Khun Nitinai.

Rund um den Flughafen Suvarnabhumi gibt es etwa 1.470 rai unbebautes Land, von dem ein Teil zu einem Radsportparcours entwickelt wurde. Die AOT plant, den Rest des Landes für kommerzielle Entwicklungsprojekte zu nutzen, die den Betrieb des Flughafens fördern, darunter Tankstellen, Einkaufszentren und Ausstellungsräume. AOT hofft, dass diese Projekte dazu beitragen werden, den Anteil der Einnahmen aus nicht luftfahrtbezogenen Geschäften von derzeit 43 Prozent auf 50 Prozent zu erhöhen.