AOT kündigt Ausbau von Don Mueang an

Mit einem geschätzten Investitionsvolumen von 36,83 Milliarden Baht will AOT den Flughafen Don Mueang massiv ausbauen. Foto: The Nation

BANGKOK: Thailands größter Flughafenbetreiber Airports of Thailand Plc (AOT) blickt mit einem ehrgeizigen Plan zum Ausbau des Flughafens Don Mueang in Bangkok in den nächsten sechs Jahren in die Zukunft.

Laut AOT-CEO Kirati Kitmanawat wurde der Investitionsplan der AOT für den Ausbau des internationalen Flughafens Don Mueang, Phase 3, mit einem geschätzten Investitionsvolumen von 36,83 Milliarden Baht, vom Kabinett genehmigt. Das Projekt befindet sich derzeit in der Planungsphase und wird voraussichtlich 2024 fertiggestellt und zur Ausschreibung freigegeben. Die Bauarbeiten werden 2025 beginnen, und die neuen Anlagen werden 2029 schrittweise in Betrieb genommen.

Ziel des Ausbaus von Phase 3 des Flughafens Don Mueang ist es, die Kapazität des Flughafens zu erweitern, um das Passagieraufkommen zu bewältigen, die Servicequalität sowohl für den Luft- als auch für den Bodentransport zu verbessern, die Effizienz zu steigern und die Überlastung des Flughafens zu verringern. Die derzeitige Kapazität des Flughafens liegt bei 30 Millionen Passagieren pro Jahr.

Durch die Erweiterung um ein drittes Passagierterminal werden 160.000 Quadratmeter Nutzfläche für internationale Passagiere geschaffen, wodurch die Kapazität des Flughafens auf 50 Millionen zusätzliche Fluggäste pro Jahr erhöht wird. Auch das Verkehrssystem wird im Sinne der Passagiere verbessert, unter anderem durch den Bau von Verbindungen von der Don Mueang-Mautstraße zum Passagierterminal.

Das neue Terminal 3 wird ausschließlich internationalen Passagieren und internationalen Flugrouten dienen. Die derzeitigen Passagierterminals 1 und 2 werden renoviert, um inländische Passagiere aufzunehmen, mit einer Gesamtnutzfläche von bis zu 240.000 Quadratmetern, wodurch der Flughafen Don Mueang zu einem voll ausgestatteten Zentrum für den Inlandsflugverkehr wird.

Der Ausbau wird in sechs Abschnitte unterteilt.

Der erste umfasst den Bau des Passagierterminals 3 im Süden des Flughafens sowie des Flugzeugstandplatzes 6 und die Renovierung des siebenstöckigen Parkhauses für die Abfertigung der Passagiere.

Ein weiteres Projekt wird sich auf den Ausbau der Nordseite des Flughafens konzentrieren, einschließlich der Flugzeugabstellplätze, der Erweiterung der nördlichen Abfertigungshalle sowie des Baus von Büros für Fluggesellschaften und eines VVIP-Supportgebäudes.

Andere Abschnitte umfassen den Bau von Betriebszonen, die Renovierung der bestehenden Passagierabfertigungsgebäude, den Bau von öffentlichen Versorgungssystemen sowie die Überwachung, Inspektion und Sicherstellung der Umweltqualität während der Renovierungs- und Sanierungsphase des Projekts. Die Finanzierung erfolgt aus den Einnahmen von AOT, die für die Investition ausreichend sind.

Neben der Entwicklung der Flughafeninfrastruktur beschleunigt AOT auch die Einführung innovativer Dienstleistungen für Passagiere, einschließlich der „Common Use Self Service“-Kioske (CUSS) für den Sebst-Check-in, und der „Common Use Bag Drop“-Automaten (CUBD), die es den Passagieren ermöglichen, ihr Gepäck zu etikettieren, sowie ein „Automatic Return Tray System“ (ARTS) für Gepäckfächer, die alle dazu beitragen werden, Staus und Warteschlangen an den Passagierkartenkontrollschaltern und den Abflugkontrollbereichen zu verringern. Es werden auch Anstrengungen unternommen, damit die verschiedenen Dienstleistungen des Flughafens in die „SAWASDEE by AOT“-App zu integrieren, so dass die Nutzer jederzeit auf Informationen zugreifen können.

Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass sich die Passagierzahlen in diesem Jahr auf 95 Millionen erholen und bis 2027 weiter auf 200 Millionen ansteigen werden. Dies entspricht der Prognose des Internationalen Luftverkehrsverbands (IATA), der davon ausgeht, dass sich die Covid-19-Situation entspannen und die Zahl der weltweiten Reisenden zwischen 2023 und 2024 wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen wird.