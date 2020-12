Von: Björn Jahner | 21.12.20

BANGKOK: Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) bereitet sich darauf vor, kurzfristig Geschäfts- und Marketingpläne für die Jahre 2021 und 2022 zu erstellen, wenn die internationalen Flüge wieder aufgenommen werden.

Die AoT geht davon aus, dass sich weltweit die Nachfrage nach Flugreisen im letzten Quartal 2021 deutlich beleben wird. Etwa 80 Prozent der Inlandsflüge sind wieder aufgenommen worden, aber die meisten asiatischen Länder erlauben keine internationalen kommerziellen Flüge. Die Situation hat Fluggesellschaften und Flughäfen auf der ganzen Welt dazu gezwungen, neue Einnahmequellen im Frachtgeschäft und bei Charterflügen zu finden.

Die AoT mit ihren sechs internationalen Flughäfen (in Bangkok Suvarnabhumi und Don Mueang, Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket und Hat Yai) rechnet in den Jahren 2021 und 2022 mit rund 55 Millionen bzw. 128 Millionen Passagieren. In diesem Jahr werden es nur etwa 38 Millionen sein, gegenüber 141 Millionen im letzten Jahr.