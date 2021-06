AoT auf Wiedereröffnung des Landes vorbereitet

Außenansicht des internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok. Foto: The Nation

BANGKOK: Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) begrüßt die geplante vollständige Wiedereröffnung des Landes für ausländische Besucher. Die AoT sei mit seinen Einrichtungen und Ressourcen bereit, sagte Präsident Nitinai Sirismatthakarn.

Das „Sandbox"-Programms in Phuket ziehe im nächsten Monat aber nicht so viele Touristen an, wie die Regierung erwarte. Der internationale Flugverkehr werde erst im Oktober zunehmen, zu Beginn der touristischen Hochsaison. Ab Juli gebe es durchschnittlich 18 internationale Flüge pro Tag nach Thailand, die meisten seien für Phuket bestimmt, erläuterte Nitinai. Diese Zahl entspreche etwa fünf Prozent des Flugverkehrs vor der Pandemie. Die thailändische Luftfahrtindustrie brauche bis zu zwei 2 Jahren, um sich vollständig zu erholen. Die AoT stehe deshalb unter Druck und habe einen 25-Milliarden-Baht-Kredit aufgenommen, den ersten in ihrer Geschichte.