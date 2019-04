KRABI: Der Ao-Nang Beach in der Südprovinz Krabi verwandelt sich am Samstag, 27. April und Sonntag, 28. April, 17.30 Uhr bis Mitternacht, anläss­lich des „Ao-Nang Beat Music Festival“ zum zweiten Mal in ein erlebnisreiches Partyareal mit Konzerten sowie unterhaltsamen Aktivitäten und jeder Menge weiteren Attraktionen, um den Tourismus in der Nebensaison zu beleben.

Das diesjährige Motto zum Festival lautet „Colourful Beach“. Die Besucher dürfen sich auf einen ausgewogenen Mix aus fetziger Live- und DJ-Musik, vielen touristische Angeboten, Umweltschutz-Aktivitäten und authentischen Gerichten aus der Region freuen. Live auf der Bühne stehen bekannte thailändische Stars wie Mai Charoenpura, Jay Jetrin, Big Ass, Paradox und jede Menge lokale Talente, während weltbekannte DJs wie 22 Bullets und Hannya für pumpende EDM-Sounds und eine volle Tanzfläche sorgen werden. Abgerundet wird das Festival mit vielen Schnappschuss- und Selfie-Möglichkeiten, einer großen Marktmeile mit Kunsthandwerk, Souvenirs, Feuershows und vielem mehr. Und das Beste: Der Eintritt ist frei! Weitere Infos auf Facebook.