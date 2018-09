HAMBURG (dpa) - Wegen eines angeblichen Zwischenfalls am Hamburger Flughafen ermittelt die Polizei gegen Ex-Radsportprofi Jan Ullrich (44).



Ein 34 Jahre alter Gastronomie-Angestellter habe Ullrich wegen Körperverletzung angezeigt, sagte Polizeisprecher Ulf Wundrack am Mittwoch. «Es steht die Aussage im Raum, dass er von Herrn Ullrich angegangen worden ist.» Der Ex-Radprofi soll den Angestellten am Dienstag gegen 13.00 Uhr am Hals gewürgt haben. Verletzt worden sei der Mann dabei aber nicht, sagte der Polizeisprecher.

Eine Stellungnahme von Ullrich war zunächst nicht zu erhalten. Zuerst hatte «bild.de» über die Anzeige berichtet.

Weil die Anzeige gegen Ullrich erst etwa drei Stunden später erstattet wurde, habe die Polizei seiner «nicht mehr habhaft werden können». Er sei jedoch über Aufnahmen einer Videokamera identifiziert worden. «Wir gehen davon aus, dass er letztendlich ein Flugzeug bestiegen hat.»