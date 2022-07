Von: Björn Jahner | 23.07.22

PHUKET: Die Anwohner von Rawai haben einem Sky-Walk-Projekt am Khao Daeng (Roter Hügel) in Rawai in der Nähe des Phrom Thep Cape im Bezirk Mueang Phuket zugestimmt.

In der vierten Juli-Woche fand eine öffentliche Anhörung in der Gemeinde Rawai statt, die vom Vorsitzenden der Phuket Provincial Administration Organisation (PPAO) Rewat Areerob und dem Bürgermeister von Rawai Aroon Solos geleitet wurde.

Khun Rewat sagte der Presse: „Der vollständige Entwurf und die Blaupausen für den Sky Walk werden voraussichtlich im November dieses Jahres fertiggestellt, wie im Vertrag vorgesehen. Ziel des Treffens war es, die Ideen der Bewohner von Rawai einzuholen, die dann in die Verbesserung des Entwurfs einfließen werden.“

Der Sky Walk ist für 50 Personen auf einmal ausgelegt und soll mit einem Budget in Höhe von 250 Millionen Baht errichtet werden. Die Anwohner von Rawai haben dem Projekt zugestimmt.

„Das Sky Walk Projekt wird keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt und das Leben in der Umgebung haben“, versicherte Khun Rewat.