Anwohner beschweren sich über Gestank aus Khlong

Die Behörden entnahmen Wasserproben aus dem Kanal in der Soi 16 in Süd-Pattaya, nachdem sich die Anwohner über einen bestialischen Gestank beschwert hatten, der von dem Kanal ausgehen soll. Foto: Pr Pattaya

PATTAYA: Nachdem sich die Beschwerden häuften, dass vom Kanal in der Walking Street Soi 16 im Süden des Stadtgebietes ein übler Gestank ausgehen würde, vermutlich verursacht durch an der Wasseroberfläche schwimmendes, schwarzes Sediment, führten Vertreter der Stadtverwaltung und Umweltbehörde am Mittwoch einen Kontrollbesuch durch.

Wasserproben wurden am Khlong entnommen, um den Verschmutzungsgrad in Erfahrung zu bringen. Sobald das Ergebnis der Laboranalyse vorliegt, sollen weitere Maßnahmen getroffen werden. Die Beamten vermuten, dass das Sediment durch den Regen der letzten Tage vom Grund an die Wasseroberfläche gespült wurde.