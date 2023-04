Anwälte von US-Reporter legen Beschwerde gegen Arrest ein

MOSKAU: Die Anwälte des in Russland wegen Spionageverdachts verhafteten US-Korrespondenten Evan Gershkovich haben Beschwerde gegen seine Untersuchungshaft eingelegt. Ein entsprechendes Schreiben sei bei Gericht eingegangen, teilte ein Sprecher des Bezirksgerichts Lefortowo in Moskau am Montag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. Der Korrespondent der renommierten Tageszeitung «Wall Street Journal» wurde am Donnerstag in der Millionenstadt Jekaterinburg im Ural vom russischen Geheimdienst FSB festgenommen. Vorläufig ist der 1991 geborene Reporter bis zum 29. Mai in Untersuchungshaft. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 20 Jahre Freiheitsentzug.

Die Affäre Gershkovich hat die ohnehin gespannten Beziehungen zwischen Washington und Moskau weiter belastet. In einem Telefonat am Sonntag forderte US-Außenminister Antony Blinken von seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow die Freilassung des Journalisten. Moskau allerdings beharrt auf seiner Schuld. Er sei beim Spionieren im Auftrag der amerikanischen Regierung auf «frischer Tat ertappt» worden, behauptete Kremlsprecher Dmitri Peskow. Nicht nur das Weiße Haus, auch Gershkovichs Zeitung, das «Wall Street Journal», weisen die Anschuldigungen strikt zurück.