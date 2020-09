Überprüfung der Körpertemperatur am Eingang eines Geschäftes in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Das Land könne sich nicht abschotten, um ausländischen Touristen und Investoren aus dem Weg zu gehen, nur um die lokalen Covid-19-Übertragungen auf Null zu halten, erklärte Vizepremierminister und Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul. „Wir werden entweder an der Krankheit oder an Hunger sterben, also müssen wir uns der Herausforderung stellen.“

Das Land verfüge über ein starkes öffentliches Gesundheitssystem, das während der Pandemie die Sicherheit von Touristen mit Langzeitaufenthalt sowie von Investoren oder Geschäftsreisenden mit Kurzaufenthalt gewährleisten könne.

Anutin sagte weiter, die Regierung sei zuversichtlich in Bezug auf eine angemessene Versorgung mit Medikamenten und persönlicher Schutzausrüstung und bereite daher weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Virenausbruchs vor, darunter Investitionen in die Impfstoffforschung mit thailändischen und internationalen Instituten. Wenn die erste Impfstoffcharge erfolgreich entwickelt sei, werde Thailand zu den ersten Ländern gehören, die davon profitieren würden. Die Pharmazeutische Organisation der Regierung erforsche Coronavirus-Medikamente, die von der Food and Drug Administration zugelassen werden könnten.