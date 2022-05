Thailands Gesundheitsminister und Vizepremier Anutin Charnvirakul. Foto: The Nation

BANGKOK: Thailand wird wahrscheinlich Ende Mai 2022 die Covid-19-Beschränkungen weiter lockern. Mit der Maßnahme soll das Königreich auf die Herabstufung der Pandemie in eine endemische Krankheit vorbereitet werden.

Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul erklärte am Donnerstag der Presse, dass Thailand die Covid-19-Warnstufe voraussichtlich Ende dieses Monats bis spätestens Juni 2022 von Level 3 auf Level 2 senken werde, da sich die Pandemie in der „abklingenden Phase“ befinde.



Die Covid-19-Warnstufe befindet sich derzeit auf dem Level 3, nachdem die Virussuation Anfang des Jahres von der „Bekämpfungsphase“ auf die „Plateauphase“ herabgestuft wurde.



Im Rahmen der Bemühungen der Herabstufung der Pandemie in eine Endemie werden verschiedene Maßnahmen ergriffen, darunter Auffrischungsimpfungen, eine bessere Behandlung gefährdeter Patienten sowie die Förderung der Gesundheitspolitik der „universellen Prävention“ und der „Covid-free setting“-Auflagen.



Khun Anutin, der auch als stellvertretender Ministerpräsident fungiert, führte die Verbesserung der aktuellen Covid-19-Situation auf die Zusammenarbeit zwischen allen Teilen der Gesellschaft zurück.



„Wir müssen die Beschränkungen lockern, damit die Menschen ihr Leben in der ‚neuen Normalität‘ leben können und die Wirtschaft sich erholen kann. Die Maßnahmen müssen mit Bedacht getroffen werden, und alle Sektoren müssen einbezogen werden“, erklärte er den Medien nach der jüngsten Sitzung des Ministeriums für öffentliche Gesundheit am Donnerstag, die unter seinem Vorsitz stattfand und auf der verschiedene Maßnahmen zur Herabstufung der Pandemie in eine endemische Krankheit erörtert wurden.



An der Sitzung nahmen neben dem Staatssekretär des Gesundheitsministeriums Kiattiphum Wongrajit, sowie Vertreter der betroffenen Behörden und Organisationen aus dem privaten und öffentlichen Sektor teil. Dazu gehörten das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, das Ministerium für Tourismus und Sport sowie Innenministerium, die thailändische Tourismusbehörde (TAT), der thailändische Verband der Privatkrankenhäuser, der Verband der thailändischen Industrie und der thailändische Tourismusrat.