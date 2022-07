Anutin wegen Legalisierung in der Kritik

Von: Björn Jahner | 20.07.22

BANGKOK: Der stellvertretende Premierminister und Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul verteidigte gestern die Entkriminalisierung von Cannabis und betonte, dass die Pflanze für gesundheitliche und medizinische Zwecke und nicht für den Freizeitkonsum legalisiert wurde.

Der Vorsitzende der Bhumjaithai-Partei wurde von der Opposition beschuldigt, das Wahlkampfversprechen der Partei ohne die nötige Voraussicht durchgesetzt zu haben, was Besorgnis über Missbrauch und die mögliche Verletzung internationaler, von Thailand ratifizierter Gesetze, ausgelöst hat.

Seit dem 9. Juni dieses Jahres steht Cannabis nicht mehr auf der Liste der Betäubungsmittel des Typs 5, und Khun Anutin war der erste, der in die Mangel genommen wurde, als das Repräsentantenhaus gestern die viertägige Misstrauensdebatte einleitete, wobei der stellvertretende Pheu-Thai-Vorsitzende und oberste Oppositionsführer Sutin Klungsang den Angriff auf die umstrittene Politik anführte.

Der Pheu Thai-Veteran nahm auch Premierminister Prayut Chan-o-cha aufs Korn, weil er die Politik der Bhumjaithai-Partei unterstützt hatte, die ihrer Meinung nach gegen eine Reihe von internationalen Verträgen und die Verfassung des Landes verstößt.

Khun Sutin sagte, die Cannabispolitik verstoße gegen das Einheitsübereinkommen der Vereinten Nationen über Suchtstoffe von 1961, das Thailand ratifiziert hat.

Die Maßnahme verstoße auch gegen Abschnitt 66 der Verfassung, der das Land zur Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und zum Schutz des öffentlichen Interesses verpflichte, so der Pheu-Thai-Veteran. Khun Sutin sagte, die Regierung müsse die Vor- und Nachteile dieser Politik abwägen, während die Pflanze in anderen Ländern mit strengen Einfuhrbestimmungen illegal bleibe.

In seiner Antwort sagte Minister Anutin, dass medizinisches Cannabis Teil der Regierungserklärung im Repräsentantenhaus sei und die Legalisierung der Pflanze immer für den medizinischen Gebrauch gedacht gewesen sei.

Er betonte, dass Maßnahmen zur Rückgabe der Kontrolle über die Verwendung der Pflanze an den Staat ergriffen worden seien, während ein neuer Gesetzentwurf zu diesem Thema im Parlament beraten werde.

„Es gibt keine Schlupflöcher, und der Gesetzentwurf wird derzeit von einem Ausschuss des Parlaments geprüft. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Land über ein Gesetz zur wirksamen Kontrolle des Cannabiskonsums verfügen kann“, argumentierte Minister Anutin.

Unter Berufung auf Medienberichte sagte Khun Sutin, dass eine Firma, die mit der Sino-Thai Engineering and Construction Plc (Stec) verbunden ist, vor kurzem einen Plan angekündigt hat, in ein Hanfgeschäft zu investieren. Eine Vermögensverwaltungsfirma, die mit der Verwaltung des Vermögens von Minister Anutin beauftragt ist, hält jedoch Anteile an Sino-Thai, was einen Interessenkonflikt darstellen könnte, so Khun Sutin. Minister Anutin äußerte sich nicht zu dieser Verbindung.