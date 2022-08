Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Thailands stellvertretender Premierminister und Minister für öffentliche Gesundheit Anutin Charnvirakul traf sich mit der stellvertretenden Sekretärin des US-Gesundheitsministeriums Andrea Palm zur Erörterung der bilateralen Zusammenarbeit und verschiedener gesundheitsbezogene Anliegen.

Das Treffen fand während der fünftägigen Gesundheitskonferenz der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) in Bangkok, die am letzten Montag (22. August 2022) begann.

Minister Anutin erklärte, dass die starke Unterstützung Thailands für die Global Health Security Agenda (GHSA), die mehr als siebzig Nationen und Nichtregierungsorganisationen umfasst, die an der Bekämpfung von Infektionskrankheiten interessiert sind, ein Beispiel für die bilaterale Zusammenarbeit zwischen den USA und Thailand im Bereich der öffentlichen Gesundheit ist.

Der stellvertretende Premierminister nannte auch zahlreiche Beispiele für die thailändische Unterstützung der GHSA, darunter die Bereitschaft des Landes, Labors einzurichten und Impfungen für an der Grenze lebende myanmarische Kinder bereitzustellen, um Infektionskrankheiten zu verhindern.

Minister Anutin vertrat die thailändische Regierung und bedankte sich für die von den USA während der Epidemie geleistete Hilfe in Form von mehreren Millionen Dosen mRNA-basierter Impfstoffe und antiviraler Medikamente. In ihrer Antwort erklärte Palm, dass Thailand die Covid-19-Ausbrüche wirksam in den Griff bekommen habe, insbesondere weil die Bevölkerung die offiziellen Präventionsrichtlinien wie das Tragen von Masken und die soziale Isolierung befolgt habe.

Sie dankte Thailand auch für die Bereitstellung von Covid-19-Virusproben, die für die Entwicklung antiviraler Medikamente und Impfstoffe verwendet wurden.