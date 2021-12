BANGKOK: Thailand zieht keine neue Abriegelung des Landes in Betracht, obwohl bisher 205 Omikron-Fälle bestätigt worden sind, sagte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am Freitag gegenüber der Presse.

Er informierte auf der Pressekonferenz, dass sich mehr als 100 Personen mit der Omikron-Variante infiziert haben könnten, nachdem ein infiziertes Ehepaar aus Belgien, das über das „Test & Go“-Programm nach Thailand eingereist und zu seinem Wohnsitz in Wohnsitz in Kalasin zurückgekehrt war, Verwandte in Udon Thani besucht hatte.

„Von den 100 gefährdeten Personen haben sich 22 mit Omikron infiziert, darunter 19 Restaurantmitarbeiter und drei Verwandte des Paares“, so Khun Anutin.

Er führte fort, dass bei einem israelischen Reisenden, der am Mittwoch auf Koh Samui aufgegriffen wurde, nachdem er in Bangkok der Hotel-Quarantäne entkommen war, ein geringes Ausbreitungsrisiko bestehe und dass niemand aufgrund seiner Reise infiziert worden sei. „Wir haben jedoch das Department of Health Service Support aufgefordert, die Quarantäne-Maßnahmen in dem Hotel in Bangkoks Sukhumvit-Viertel zu überprüfen, um sicherzustellen, dass das Hotel alle Maßnahmen des Seuchenschutzes strikt einhält“, sagte er. „Wenn das Hotel die Maßnahmen nicht strikt einhält, wird das Department of Health Service Support rechtliche Schritte gegen den Hotelbetreiber einleiten.“

Khun Anutin fügte hinzu, das Gesundheitsministerium habe eine neue Kampagne gestartet, um die Menschen zu ermutigen, ihre Auffrischungsimpfung zu erhalten, da viele Studien bewiesen hätten, dass die Booster-Impfung das Risiko einer Omikron-Infektion verringern könnte.

Er bestätigte auch, dass es in Thailand keinen neuen Lockdown geben wird, und bat die Menschen, das Neujahrsfest unter Einhaltung der Seuchenschutzbestimmungen zu feiern.