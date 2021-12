Anutin: Thailand riegelt sich nicht ab

Foto: The Nation

BANGKOK: Trotz der Entdeckung der Omikron-Variante in Thailand wird es keine neue Abriegelung geben, erklärte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am Dienstag.

Ein Reisender, der am 30. November aus Spanien eingereist war, wurde am vergangenen Freitag positiv auf die Covid-19-Variante getestet und ist damit der erste Omikron-Fall in Thailand.

Khun Anutin führte fort, dass das Department of Medical Science die Probe des Patienten noch genauer untersucht, um sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um die Omikron-Variante handelt, und dass die Ergebnisse in etwa drei bis vier Tagen vorliegen dürften.

Er bestätigte auch, dass die thailändischen Einreiseregeln zum Seuchenschutz nach wie vor wirksam seien: Alle Einreisenden müssen ein negatives RT-PCR-Testergebnis und ein Impfzertifikat vorlegen und die erste Nacht in Hotelquarantäne verbringen, um auf ein weiteres RT-PCR-Testergebnis zu warten.

„Diese Maßnahmen ermöglichen es den Beamten, alle Covid-19-Varianten zu überprüfen und im Falle eines positiven Testergebnisses eine Behandlung durchzuführen“, erklärte er.

Khun Anutin betonte, die einzige Möglichkeit, die Ausbreitung der Omikron-Variante zu verhindern, bestehe darin, gute Präventivmaßnahmen zu ergreifen und sich zweimal testen zu lassen.

„Wir werden keine Abriegelung verhängen, da das Land gerade erst wieder geöffnet wurde und viele Unternehmen begonnen haben, sich zu erholen. Wir möchten, dass die Menschen ihr Leben normal weiterführen, anstatt in Panik zu verfallen, zumal das Neujahrsfest vor der Tür steht“, so Khun Anutin.