Anutin: Thailand „Louis Vuitton” der Reisebranche

BANGKOK: Thailand genießt den Ruf als ein günstiges Reiseland. Das soll sich schon bald ändern, wenn man den jüngsten Äußerungen des stellvertretenden Premierministers Anutin Charnvirakul Glauben schenken darf. Auf einer Veranstaltung zur Förderung des Tourismus in Thailand sagte Vizepremier Anutin Charnvirakul, das Land solle sich zu einem „Premium-Reiseziel“ entwickeln.

Vizepremier Anutin sagte Vertretern vieler führender Hotels, Unternehmen und privater Krankenhäuser des Landes, dass sie nicht länger große Rabatte anbieten sollten, um ausländische Touristen anzulocken.

„Wir können nicht zulassen, dass die Leute nach Thailand kommen und bleiben, weil es billig ist“, sagte Khun Anutin auf der Konferenz „Thailand Moving Together“, die auf dem internationalen Flughafen Suvarnabhumi stattfand.

Khun Anutin zog sogar Vergleiche zwischen Thailand und der Luxusmodemarke Louis Vuitton: „Halten Sie Ihren Platz. Verkaufen Sie Premium. Je teurer, desto mehr Kunden. Sonst würde Louis Vuitton keinen Umsatz machen“, zitierte die thailändische Tageszeitung „The Nation“ den Vizepremier.

In den letzten Jahren hat Thailand wiederholt verschiedene Strategien angekündigt, die darauf abzielen, sogenannte „Qualitätstouristen“ anzuziehen, die eine höhere Kaufkraft bieten.

Im Oktober 2021 sagte der stellvertretende Premierminister und Energieminister Supattanapong Punmeechaow, dass sich Thailand nach der Pandemie auf die Qualität und nicht auf die Quantität seiner Tourismusindustrie konzentrieren werde.

„Anstatt sich auf 40 Millionen Touristen zu verlassen, um 2 Billionen Baht an Einnahmen zu erzielen, werden wir uns auf Qualitätstouristen konzentrieren, die mehr Kaufkraft haben“, sagte Khun Supattanapong.

„Dies wird zum Vorteil für die Umwelt und die natürlichen Ressourcen des Landes sein“, fügte er hinzu. Im Jahr 2017 präsentierte Yuthasak Supasorn, Gouverneur der Tourism Authority of Thailand (TAT), die Strategie, sich auf qualitativ hochwertigere Touristen zu konzentrieren, die eine höhere Kaufkraft besitzen.

„2016 war ein weiteres Rekordjahr für die thailändische Tourismusindustrie, und wir hoffen, dass wir diesen Schwung beibehalten und in den nächsten Monaten noch mehr Besucher anziehen können“, so Khun Yuthasak.

Er betonte: „Ich möchte darauf hinweisen, dass das Wachstum der Einnahmen größer war als das Wachstum der Besucherzahlen, was darauf hindeutet, dass die Strategie, auf Touristen mit höheren Ausgaben und höherer Qualität zu setzen, im vergangenen Jahr ein großer Erfolg war.“

