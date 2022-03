Anutin: Thailand ist auf Deltakron vorbereitet

BANGKOK: Nach Angaben des Gesundheitsministers ist Thailand auf jede neue Covid-19-Variante vorbereitet, einschließlich der neu aufgetretenen Deltakron-Variante, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) genau beobachtet wird.

Anutin Charnvirakul, stellvertretender Premierminister und Minister für öffentliche Gesundheit, sagte der Presse, sein Ministerium habe alle notwendigen medizinischen Instrumente, Impfstoffe und Medikamente vorbereitet, wodurch sichergestellt ist, dass das Virus bekämpft werden kann, egal wie es mutiert.

Khun Anutin führte fort, er glaube, dass die obligatorischen Covid-19-Präventivmaßnahmen der Regierung – soziale Distanzierung, Maskenpflicht, Händedesinfektion etc. – immer noch wirksam seien. „Wir machen uns keine Sorgen über neue Stämme, solange die Bevölkerung die Richtlinien des Ministeriums strikt befolgt und ihre Wachsamkeit bei der Infektionsprävention nicht nachlässt“, erklärte er. Bei Deltakron handelt es sich um eine rekombinante Virusvariante, eine Kreuzung aus Delta und Omikron. Am Mittwoch begann die WHO mit der Verfolgung von Deltakron, hat die neue Variante aber noch nicht als besorgniserregend eingestuft.

Forscher glauben, dass es sich um eine einzige Hybridvariante handelt, die Gene von Delta und Omikron kombiniert. Gesundheitsminister Anutin äußerte sich während der „Thailand International Health Expo 2022“, die von der Abteilung zur Unterstützung des Gesundheitswesens ausgerichtet wurde und bei der er am Donnerstag den Vorsitz führte.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), hielt auf der Veranstaltung eine Rede, in der er Thailands erfolgreiches Management der Pandemie lobte.

Er sagte, die WHO unterstütze weiterhin nachdrücklich die Verabreichung von Impfstoffen an arme Länder, vor allem an solche in Afrika. Er bekräftigte das WHO-Ziel, dass mindestens 70 Prozent der Bevölkerung in allen Ländern der Welt geimpft sein sollten. „Wenn wir dieses Ziel erreichen, können wir das Spiel schneller beenden“, so Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Abschließend wies er darauf hin, dass der Technologietransfer für die Impfstoffproduktion noch nicht abgeschlossen sei.