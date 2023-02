Von: Björn Jahner | 20.02.23

BANGKOK: Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul erklärte am Sonntag (19. Februar 2023) auf einer Sitzung des Vorstands der Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth), dass sein Ministerium gegen die Verlängerung der Öffnungszeiten für Bars und Nachtclubs von 02.00 Uhr auf 04.00 Uhr sei. Das spätere Einsetzen der gesetzlichen Sperrstunde für Nachtlokale wurde zuvor vom Tourismusministerium vorgeschlagen.

Der Gesundheitsminister begründete seine Ablehnung mit der Sorge um das öffentliche Wohlergehen und die Sicherheit, da die Zahl der Verkehrsunfälle zunehmen könnte, wenn Kneipen bis 04.00 Uhr morgens geöffnet sein dürfen. Er fügte hinzu, dass die Zahl der Verkehrsunfälle während des Neujahrsfestes 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent zurückgegangen sei, was auf die Zusammenarbeit aller Beteiligten, einschließlich der Verkehrssicherheitskampagne von ThaiHealth, zurückzuführen sei.

Minister Anutin teilte jedoch mit, dass das Gesundheitsministerium von Fall zu Fall zustimmen könnte, dass Nachtlokale in einigen wichtigen Touristengebieten bis um 04.00 Uhr morgens geöffnet bleiben dürfen. Zu diesen Gebieten könnten beispielsweise die Khaosan Road in Bangkok, die Pattaya Walking Street und die Bangla Walking Street auf Phuket gehören. Die Angelegenheit muss jedoch noch weiter erörtert und durchdacht werden, fügte Minister Anutin hinzu, und die lokalen Behörden in diesen Gebieten müssen sich an dieser Frage beteiligen.

Der Gesundheitsminister sagte, dass sein Ministerium nicht den wirtschaftlichen Nutzen des Vorschlags ignoriere, aber auch die möglichen sozialen Auswirkungen berücksichtigen müsse.

Trotz der Forderungen nach einer Legalisierung von E-Zigaretten stellte sich Minister Anutin entschieden gegen den Vorschlag und sagte, er werde „niemals“ zulassen, dass E-Zigaretten in Thailand legalisiert werden, da er sich um die Gesundheit der Bevölkerung sorge.

Er sagte, dass er kürzlich die Abteilung für Krankheitsbekämpfung angewiesen habe, mit der Königlich Thailändischen Polizei und der Zollbehörde zusammenzuarbeiten, um das Gesetz in Bezug auf E-Zigaretten durchzusetzen. Der Minister wies auch ThaiHealth an, junge Menschen über die Gefahren von E-Zigaretten aufzuklären.

Das thailändische E-Zigaretten-Gesetz sieht eine harte Strafe vor, die nach Aussage einiger hochrangiger Polizeibeamter über 500.000 Baht und maximal fünf Jahre Gefängnis betragen kann.