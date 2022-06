Thailands Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul hielt am Mittwoch eine Pressekonferenz zur Herabstufung von Covid-19 zu einer endemischen Krankheit. Foto: Screenshot National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul erklärte am Mittwoch die Entschlossenheit seines Ministeriums, „weiterzumachen“, Covid-19 zu einer endemischen Krankheit herabzustufen und den Menschen die Rückkehr zu einem normalen Leben zu ermöglichen, nannte aber keinen konkreten Zeitrahmen.

Der Gesundheitsminister sprach bei einem Treffen mit der Presse in Anwesenheit hochrangiger Ministerialbeamter, darunter der Staatssekretär für öffentliche Gesundheit Dr. Kiatiphum Wongrajit.

Gesundheitsminister Anutin lobte, dass sich die Situation in Covid-19 weiter verbessert habe und die Zahl der täglichen Infektionen in den letzten Wochen unter 3.000 und die Zahl der Todesfälle unter 30 gesunken sei, was darauf zurückzuführen sei, dass die Bevölkerung die Gesundheitsrichtlinien des Ministeriums einhalte.

Das Gesundheitsministerium hatte sich intensiv bemüht, die Bevölkerung darüber aufzuklären, wie sie sich vor dem Virus schützen kann, und sie dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen.

Das Ministerium sei entschlossen, darauf hinzuarbeiten, dass Covid-19 zu einer endemischen Krankheit herabgestuft wird, so Khun Anutin. Wann genau das sein wird, sagte er aber nicht.

„Endemisch zu sein, bedeutet nicht, dass die Krankheit nicht mehr ernst ist. Die Krankheit wird uns unser ganzes Leben lang begleiten. Wir müssen wissen, wie wir uns schützen und alle Infektionsrisiken vermeiden können“, erklärte Khun Anutin.

„Es gibt immer noch viele Menschen, die nicht gegen Covid-19 geimpft sind, daher wird die Impfkampagne fortgesetzt, damit die Zahl der Todesopfer verringert wird, vor allem in den Risikogruppen. Das Tragen von Masken, Händedesinfizierung und soziale Distanzierung sind weiterhin notwendig“, sagte er.

Khun Anutin führte fort, dass es nicht notwendig sei, dass sein Ministerium erklärt, wann man ohne Gesichtsmaske auf die Straße gehen kann. Er würde es lieber jedem einzelnen überlassen, dies nach eigenem Ermessen zu entscheiden.

Der Gesundheitsminister verlas außerdem eine Botschaft an alle Gesundheitsinspektoren und -mitarbeiter, in der er sie aufforderte, in Bezug auf medizinische Behandlung, Krankenhausbetten, medizinisches Material und Ausrüstung sowie Impfstoffe bestens vorbereitet zu sein und den Menschen zu zeigen, dass sie gut versorgt werden.

Alle Gesundheitsämter der Provinzen sollen Pläne aufstellen, um für den Fall eines endemischen Auftretens von Covid-19 gerüstet zu sein, und die Menschen zu einer Auffrischungsimpfung ermuntern, damit sie beruhigt sein können, dass sie sicher sind, so die Botschaft des Ministers.

Dr. Kiatiphum fügte hinzu, dass sich die Covid-19-Situation verbessert habe und die Krankheit sich nun in der letzten Phase des Rückgangs befinde. Die Zahl der Infektionen und Todesfälle in den Provinzen sei rückläufig, und es gebe keine Berichte über neue Ausbrüche.

Das Ministerium will jedoch bis Mitte Juni warten und die Situation nach der Wiedereröffnung von Bars, Kneipen und Vergnügungslokalen bewerten, bevor es entscheidet, ob die Warnstufe für Covid-19 gesenkt wird.

Wie das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am Mittwoch mitteilte, wurden in Thailand in den letzten 24 Stunden 21 weitere Covid-19-Todesfälle und 2.688 neue Fälle registriert.