Anutin erwägt Verbot für Waffenbesitz

BANGKOK: Innenminister Anutin Charnvirakul erwägt ein Verbot des öffentlichen Waffenbesitzes für Zivilisten, nachdem er das Ministerium für Provinzverwaltung (DPA) um eine entsprechende Gesetzesänderung gebeten hat. Diese Überlegungen folgen auf drei tödliche Schießereien in Bangkok, die jüngste ereignete sich am frühen Montagmorgen (13. November 2023).

Anutin, der auch stellvertretender Premierminister ist, äußerte sich während eines Besuchs im Ministerium für Hochschulbildung, Wissenschaft, Forschung und Innovation am Montag. Er erklärte, dass er mit dem Generaldirektor der DPA über strengere Waffenkontrollen gesprochen habe, um anderen als befugten Beamten das Tragen von Waffen in der Öffentlichkeit zu untersagen.

Derzeit ist es Personen mit legalen Waffenbesitzgenehmigungen erlaubt, ihre Waffen in der Öffentlichkeit zur Selbstverteidigung zu tragen.

Am Samstag (11. November 2023) kam es zu Schüssen, als zwei rivalisierende Schülerbanden vor der Sacred Heart Convent School in Klong Toey aufeinandertrafen. Eine Lehrerin, die in der Nähe an einem Bankautomaten Geld abhob, wurde durch eine verirrte Kugel getötet.

Am frühen Montagmorgen kam es gegen 02.00 Uhr zu einer weiteren Schießerei zwischen rivalisierenden Jugendbanden in der Nähe der Einmündung der Soi Pattanakarn 53 an der Autobahnauffahrt Bangkok–Chon Buri im Bezirk Suan Luang. Ein 15-jähriger Schüler wurde getroffen und getötet, während die Polizei sechs Patronenhülsen auf der Straße fand.

Nach dem Amoklauf am 3. Oktober im Bangkoker Einkaufszentrum Siam Paragon, bei der ein 14-jähriger Junge mit einer modifizierten Waffe, die für Platzpatronen bestimmt war, drei Menschen tötete und fünf weitere verletzte, wurde die Ausstellung von Genehmigungen für die Einfuhr und den Handel mit echten und nachgebauten Schusswaffen vorübergehend ausgesetzt.