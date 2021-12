Antisemitismusbeauftragter dankt jüdischen Gemeinden für Solidarität

STUTTGART: Das Wiesenthal-Zentrum sorgt wieder einmal für Empörung. Regierungschef Kretschmann hält die Entscheidung, ausgerechnet den Antisemitismusbeauftragen seines Landes als Antisemiten abzustempeln, für befremdlich, die jüdischen Gemeinden für ungeheuerlich.

Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Michael Blume, hat sich nach der scharfen Kritik des Simon-Wiesenthal-Zentrums in den USA für «ganz viel Solidarität» bedankt. «Die jüdischen Landesgemeinden waren wunderbar klar», schrieb der Religionswissenschaftler am Mittwoch auf Twitter. Diese hatten die Entscheidung des Wiesenthal-Zentrums, Blume auf seine «Antisemiten-Liste» 2021 zu setzen, als «ungeheuerlich» bezeichnet.

Rückendeckung erhielt der Antisemitismusbeauftragte auch von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Die Vorwürfe gegen Blume nannte der Regierungschef «nicht nachvollziehbar und höchst befremdlich». Es sei auch fraglich, ob ein solches Ranking helfe, die gesellschaftliche Spaltung und den Antisemitismus zu überwinden, sagte er auf Anfrage.

Das Simon-Wiesenthal-Zentrum mit Sitz in Los Angeles hatte die Aufnahme Blumes auf die umstrittenen Liste unter anderem damit begründet, dass dieser seit 2019 anti-jüdische, anti-israelische und konspirative Twitter-Accounts gelikt und Beiträge weiterverbreitet habe. Um welche Posts und welche Accounts es sich genau handelte, schrieb die Organisation nicht.

Die Israelitischen Religionsgemeinschaften (IRG) des Landes hatten schon kurz nach der Veröffentlichung der Liste am Dienstagabend scharfe Kritik an der Entscheidung geübt. Die jüdischen Gemeinden verurteilten «einhellig den Versuch einer Verunglimpfung des Antisemitismusbeauftragten», erklärten sie. «Einen Brückenbauer zwischen Baden-Württemberg und Israel auf eine gemeinsame Liste mit Feinden Israels zu setzen ist ungeheuerlich.»

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl bezeichnete Blume am Mittwoch als top-engagierten, herausragenden Antisemitismusbeauftragten. «Ich kann mir für diese Aufgabe keine bessere Person vorstellen», sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

An der Liste gab es schon in der Vergangenheit Kritik. So hatte das Wiesenthal-Zentrum 2019 den deutschen UN-Botschafter Christoph Heusgen auf seiner Liste genannt. Der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, nahm den Diplomaten daraufhin in Schutz und sagte: Solche «wirklich völlig unangebrachten» Vorwürfe würden die Diskussion nur erschweren.