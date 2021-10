Foto: The Nation

AYUTTHAYA: Ein bedeutender im Jahr 1750 errichteter buddhistischer Tempel aus der Ayutthaya-Periode wurde komplett überflutet, nachdem am Sonntag eine Hochwasserschutzmauer zusammengebrochen war.

Ein Teil der Mauer an der Südseite des Wat Chula Manee im Bezirk Bang Ban brach in den frühen Morgenstunden gegen 5.30 Uhr zusammen, nachdem der Fluss Chao Phraya über die Ufer getreten war und die Gemeinden rund um den Tempel überschwemmt hatte.

Das Gelände des alten Tempels stand zwei Meter unter Wasser und beschädigte etwa 20 Pagoden, in denen sich die Asche der Vorfahren der Anwohner befindet.

Vor etwa einer Woche, als der Wasserstand des Chao Phraya noch niedrig war, verstärkten Mitglieder der Gemeinde einen Erdwall, um Überschwemmungen rund um den Tempel zu verhindern.

Am Sonntag stieg der Wasserstand des Flusses jedoch rapide an, nachdem das „Royal Irrigation Department“ (RID) 2.779 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch den Chao-Phraya-Staudamm in der Provinz Chai Nat abgelassen hatte, weshalb der Fluss über die Ufer trat.

Ebenfalls am Sonntagmorgen meldete das RID, dass aus dem Pasak-Jolasid-Staudamm in der Provinz Lopburi und dem Phra-Ram-6-Staudamm in Ayutthayas Bezirk Tha Rua 1.227 bzw. 905 Kubikmeter Wasser pro Sekunde abgelassen wurden.

Das aus den Staudämmen abgelassene Wasser fließt in den Fluss Pa Sak, der durch die Bezirke Tha Rua, Nakhon Luang und Phra Nakho Si Ayutthaya fließt, weshalb viele Ufergemeinden überschwemmt wurden.