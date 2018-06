Von: Redaktion DER FARANG | 08.06.18

KRABI: Mehr als 60 Malereien, die 3.000 bis 5.000 Jahre alt sein sollen, wurden auf der Klippe Khao Pru Tee Mae am Berg Chong Lom in Ao Luek gefunden.

Ein Team von Archäologen des Fine Arts Departments stießen im vergangenen Monat auf über 30 Malereien von Affen, Menschen, Elefanten und geometrischen Formen auf dem 300 Meter hohen Felsen. In dieser Wochen wurden weitere 30 Malereien in der Nähe des ersten Fundortes ausgemacht. Sie zeigen Erwachsene und Kinder, Meereslebewesen, Fischer und Elefanten. Archäologen glauben, dass vor Jahrtausenden in diesem Gebiet Menschen lebten. Laut Niwat Wattanayommanapohn vom Kulturellen Rat der Provinz Krabi haben Einheimische berichtet, dass viel mehr antike Überreste und Gegenstände in diesem Gebiet entdeckt werden können. Krabi hat viele Klippen und Höhlen, in denen antike Farbmalereien, Steinwerkzeuge, Perlen, Töpferwaren und Skelettreste gefunden wurden. Es wird angenommen, dass der Homo Sapiens vor 25.000 bis 35.000 Jahren v. Chr.in Krabi beheimatet war.