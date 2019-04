Antibiotika kämpfen gegen Bakterien

Von: Lisa Krassuski, dpa | 06.04.19

Eine Labormitarbeiterin an einem Institut für Klinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene hält im Diagnostiklabor eine Indikatorkulturplatte zum Nachweis von resistenten Bakterien in der Hand. Foto: Daniel Karmann/Dpa

DRESDEN (dpa) - Um uns herum und in unserem Körper ist viel los: Überall leben Bakterien. Das sind klitzekleine Lebewesen. Manche Bakterien können uns krank machen. Mit speziellen Medikamenten kann man diese Bakterien aber bekämpfen.

Ein Kind hat Fieber und starke Halsschmerzen. Deshalb gehen die Eltern mit ihm zum Arzt. Der Kinderarzt erklärt ihnen: Das ist eine Mandelentzündung. Ihr Kind braucht jetzt ein Antibiotikum! Reinhard Berner kennt solche Situationen. Er ist Kinderarzt und arbeitet in Dresden im Krankenhaus. Im Interview mit den dpa-Nachrichten für Kinder erklärt der Experte, was Bakterien und Antibiotika sind und warum es manchmal Probleme mit ihnen gibt.

Was sind Bakterien?

Reinhard Berner: «Bakterien sind winzig kleine Lebewesen. Sie kommen überall in der Natur vor. Auch in unserem Körper leben Bakterien: im Mund, im Darm und auf der Haut. Die allermeisten Bakterien machen unserem Körper nichts aus, einige sind sogar gut für ihn. Es gibt aber auch Bakterien, die uns krank machen können.»

Welche Bakterien sind das zum Beispiel?

Reinhard Berner: «Das sind zum Beispiel Bakterien, die Meningokokken heißen. Sie können eine eitrige Hirnhautentzündung verursachen. Man bekommt hohes Fieber, heftigste Kopfschmerzen und eine ausgeprägte Nackensteifigkeit.»

Was hilft, wenn wir durch Bakterien krank geworden sind?

Reinhard Berner: «Es gibt Substanzen, die Bakterien abtöten oder schwächen können. Sie heißen Antibiotika. Ärzte benutzen Antibiotika, um Krankheiten zu behandeln, die von Bakterien ausgelöst werden.»

Helfen Antibiotika bei all diesen Krankheiten?

Reinhard Berner: «Nicht jedes Antibiotikum kann jedes Bakterium gleich gut bekämpfen. Es gibt nämlich unendlich viele unterschiedliche Bakterien-Arten. Wenn jemand krank ist, muss der Arzt erforschen, welches Bakterium die Krankheit ausgelöst hat. Dann muss er entscheiden, ob ein Antibiotikum notwendig ist oder nicht. Wenn eine Behandlung notwendig ist, muss er ein Antibiotikum aussuchen, das besonders gut gegen diese Bakterien-Art wirkt.»

Warum gibt es manchmal Probleme, wenn Antibiotika als Medikament benutzt werden?

Reinhard Berner: «Antibiotika wehren nicht nur die Bakterien ab, die uns krank machen. Sie wirken auch gegen sehr viele andere Bakterien in unserem Körper. In unserem Darm sind viele Bakterien, die gut für uns sind. Wenn wir Halsschmerzen haben und ein Antibiotikum gegen Bakterien in unserem Hals nehmen müssen, werden gleichzeitig auch die Bakterien im Darm abgetötet. Wir merken das dann daran, dass wir Durchfall bekommen.»

Kann ich Antibiotika selbst im Geschäft kaufen?

Reinhard Berner: «Nein. Zuerst muss man zum Arzt gehen und sich untersuchen lassen. Wenn der Arzt findet, dass man ein Antibiotikum braucht, schreibt er ein Rezept. Erst mit diesem Rezept kann man dann in der Apotheke das Antibiotikum kaufen.»