Anti-Terror-Übung mit 2000 Komparsen in Prag

PRAG (dpa) - Das Kongresszentrum in Prag ist am Dienstag zum Schauplatz einer großangelegten Anti-Terror-Übung geworden. Das Szenario sah vor, dass die Besucher einer Musicalshow von Terroristen als Geiseln genommen werden. Beteiligt an der Übung mit dem Namen «Aktion Dämon» waren nach Polizeiangaben rund 2000 Komparsen, die Geiseln darstellen sollten, 400 Polizisten sowie 40 Sanitäter und Ärzte.

Innenminister Jan Hamacek lobte die Professionalität und den Einsatz aller Beteiligten. Die Regierung tue ihr Möglichstes, damit Tschechien eines der sichersten Länder der Welt bleibe. Auf dem Weltfriedensindex (GPI) liegt der Staat derzeit auf dem sechsten Platz. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, angesichts der realistischen Manöver nicht fälschlicherweise den Notruf zu wählen.