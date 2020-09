Regierungschef: Zwei Journalisten bei Messerattacke in Paris verletzt

Von: Redaktion (dpa) | 25.09.20 | Aktualisiert um: 21:15

PARIS: Bei der Messerattacke im Pariser Osten sind nach den Worten des französischen Regierungschefs Jean Castex zwei Journalisten verletzt worden. Ihr Leben sei nicht in Gefahr, sagte Castex am Freitag in der Nähe des Tatorts. Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hatte zuvor bestätigt, die Ermittlungen übernommen zu haben. Zwei Verdächtige wurden festgenommen.

Castex unterstrich den Willen der Regierung, «mit allen Mitteln gegen den Terrorismus zu kämpfen». Der Angriff ereignete sich in unmittelbarer Nähe der früheren Redaktion des Satiremagazins «Charlie Hebdo».

Castex sprach in diesem Zusammenhang von einem «symbolischen Ort». Er wies auch auf den laufenden Terrorismusprozess um die blutigen Attacke auf die Zeitschrift im Januar 2015 hin, bei dem seit Monatsbeginn elf Angeklagte in Paris vor Gericht stehen.

Die beiden Verletzten der Messerattacke sind nach ergänzenden Medieninformationen bei einer Produktionsfirma beschäftigt, die für das Fernsehen arbeitet.