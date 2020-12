Anti-Regierungs-Kundgebung am Verfassungsgericht

Von: Redaktion DER FARANG | 01.12.20

BANGKOK: Am Mittwoch ist eine weitere regierungsfeindliche Kundgebung an der Kreuzung Lat Phrao im Bezirk Chatuchak geplant. An diesem Tag entscheidet das Verfassungsgericht über die Rechtmäßigkeit des in einem Armeehaus lebenden Premierministers Prayut Chan-o-cha.

Die Facebook-Seite der United Front of Thammasat and Demonstration lud am Dienstag ihre Anhänger ein, sich am Mittwoch um 16 Uhr an der Kreuzung Lat Phrao zu versammeln. Eine separate Kundgebung ist vor dem Gericht an der Chaeng Wattana Road geplant. Das Gericht befindet sich im Regierungskomplex.

Das Verfassungsgericht wird am Mittwoch seine Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der fortgesetzten Besetzung einer Armeeresidenz durch den Premierminister seit seinem Rückzug aus dem Militär verkünden. Prayut und seine Familie residieren in einem Haus des 1. Infanterieregiments, Königsgarde, auf dem Gelände der Kaserne an der Vibhavadi Rangsit Road.

Anfang dieses Jahres hatte die Opposition das Gericht um eine Entscheidung ersucht und General Prayut des Interessenkonflikts beschuldigt, weil er seit seinem Rückzug aus dem Militär weiterhin eine Armeeresidenz in Bangkok bewohnt. Nach dem Putsch am 22. Mai 2014, der die von der Partei Pheu Thai geführte Regierung stürzte, trat der General am 30. September 2014 als Oberbefehlshaber der Armee zurück. Ein Urteil gegen den Premierminister würde das Ende seiner Amtszeit als Ministerpräsident bedeuten und auch die Amtszeit seines derzeitigen Kabinetts beenden.