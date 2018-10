Anti-Drogen Kampagne soll Urlaubsrausch eindämmen

Von: Redaktion DER FARANG (RR) | 01.10.18

KOH SAMUI: Dieses Mal scheinen Thailands Drogenfahnder ernst zu machen. Großrazzien in Südthailand mit Schwerpunkten vor den Urlaubsinseln Samui, Phangan und Koh Tao. Spürhunde und Sondereinheiten patrouillieren auf der weltberühmten Vollmondparty am Haadrin Beach. Und vor den Fähren werden Touristen bei der An- und Abreise gefilzt und müssen teilweise sogar Urinproben abgeben.

Das “Office of the Narcotics Control Board”, ONCB (Amt für Drogenkontrolle), hat bei der Fullmoon Party am vergangenen Montag ein deutliches Signal gesetzt. Der scheidende Behördenleiter Sirinya Sitdhichai nutzte seinen letzten Auftritt als Chef der Anti-Drogen-Einheit zum medienwirksamen Auftritt mit hunderten uniformierter Helfer von Polizei, Armee und Tourist Police.

Trugschluss: Ohne Touristen gäbe es kaum Drogen-Abnehmer

Sein Nachfolger seit heute, Niyom Toemsisuk, soll dort anknüpfen, wo die ONCB-Marschrichtung neu gesteckt wurde: Thailand und seine Urlaubsinseln werden mehr Drogenkontrollen erleben und im Visier scheinen erst einmal die Konsumenten zu stehen. Der Erkenntnis von Thailands Drogenjägern, dass Südthailand ein Drehkreuz fintenreicher Mafiakreise geworden ist, folgt nicht untypisch eine weitere Schlussfolgerung: die Hauptnutzer dieser Drogen sind Partytouristen, ohne die dieser Markt möglicherweise gar nicht bestehen könnte.

Insider in diesem schmutzigen Geschäft mit Milliardenprofiten wissen, dass zumeist junge Urlauber nur ein kleiner Teil des Problems sind, sozusagen die Spitze eines Ice-Eisberges, der Methamphetamin Droge, die als Stimmungsmacher seit Jahren das gesamte Land erfasst hat. Kaum eine Nachtbar in den berüchtigten Rotlichtvierteln der Urlaubsgebiete würde eine Kontrolle des Dienstleistungspersonals unbeschadet überstehen. Regelmäßige positive Urintests in Großdiskotheken, Karaoke Bars und Massage-Betrieben zeigen, dass „Ice“ eine Volksdroge geworden ist und Kritiker nicht zu Unrecht von einer regelrechten Epidemie sprechen. Die Hauptdarsteller sind Thailänder und nur in Bruchteil-Prozentsätzen Ausländer.

Drehscheibe für milliardenschweren Drogenhandel ist Malaysien

Der leitende Polizeidirektor der der südthailändischen Region 8, zu der die Urlaubsgebiete von Koh Samui, Phuket und Krabi zählen, hat immerhin auch einen weiteren Auftrag erhalten. General Sorasak Yenprem soll Drogenkuriere von den Straßen fischen, die vordergründig mit ihrer wertvoll-gefährlichen Fracht den lukrativen Umschlagsplatz Malaysien als Endziel haben. Die Drogen, die im Vorbeifahren auf Phuket oder im Inselarchipel Koh Samui an die westlichen Besucher verkauft werden, sind nach gesicherten Polizeierkenntnissen kaum mehr als ein Abfallprodukt mit Gewinnmitnahme.

Weshalb dennoch Touristenmagneten wie die Vollmondparty durch angekündigte Polizeirazzien in eine Art Schockzustand versetzt werden, mag neben der Publikumswirksamkeit für die Behördenleiter auch triftigere Gründe haben. Mit Wahrheiten, dass Thailands Alltag von Modedrogen wie „Ice“ und „Yaba“ (übersetzt: verrückte Medizin) überschwemmt wird, ist wenig Staat zu machen – und noch weniger Karriere.

Spitze Zungen skandieren, die Mächtigsten der Mächtigen unter den Drahtziehern der Milliardendeals mit Drogen wären so gut informiert, dass sie über öffentlich angekündigte Rauschgift-Großoffensiven ebenso müde lächeln wie über die geheimen. Obwohl Thailands Drogenpolizisten in diesem Jahr mit Rekordbeschlagnahmungen positiv von sich reden machten, rollt der Nachschub. Der Markt ist riesig, lukrativ, die Konsumenten rekrutieren sich aus allen Nationalitäten in diesem Land, der Bedarf bleibt und die Nachfrage steigt.

Den echten Drogenmarkt bestimmen lokale Gangster und Barone

In keinem „Business“ sind die Gewinn-Quoten höher. In Thailand genießen Drogenbosse seit Jahrzehnten einen zweifelhaften Ruf mit dem Mythos Gangster und Barone. Ihre Arme reichen weit hinein in die Welt derer, die sie eigentlich verfolgen und aus dem Verkehr ziehen müssten. Zwar platzen die Gefängniszellen durch eine chronische Überbelegung aus allen Fugen. Die meisten der Insassen sind aber nur ertappte Kuriere, kleine, mittlere und größere – fast nie einer der ganz dicken Fische. Und auch hier ist die statistisch belegte Mehrheit thailändischer Herkunft.

Die aktuell zu beobachtende Fokussierung auf einen von Ausländern verursachten Drogenmarkt kratzt an der Spitze eines imaginären Eisberges, vergleichbar mit der nicht vorhandenen Prostitution im Land. Er zielt an der Realität vorbei. Der Handel mit Drogen, mit Mädchen, mit Migranten für den billigen Arbeitsmarkt – er liegt in den Händen derer, die ihr Land kennen und ausländische Konkurrenz gar nicht erst aufkeimen lassen.

Diese Drahtzieher würden sich an westlichen Kindergarten-Mafiosi nicht die Hände schmutzig machen. Handlanger und Helfershelfer nach thailändischen Spielregeln Ja, Mitspracherecht oder gar Mitbestimmung – Nein. Urinproben an Urlauberfähren mögen die Statistiken verbessern. Den Kopf der Hydra treffen sie nicht. Wer bei Kontrollen ins Glas pinkelt ist weit weit weg von denen, die wirklich das Sagen haben.