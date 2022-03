Anti-Covid-Nasenspray soll vor Jahresende erhältlich sein

Foto: The Nation

BANGKOK: Zwei Bangkoker Universitäten – die Chulalongkorn University und Silpakorn University – haben am Montag mit drei Partnern eine Absichtserklärung zur Entwicklung eines Covid-19-Nasensprays unterzeichnet, das noch vor Jahresende auf dem Markt eingeführt werden soll.

Die Absichtserklärung wurde von Prof. Dr. Chanchai Sittipunt, Dekan der Medizinischen Fakultät der Chulalongkorn-Universität, Chaicharn Thavaravej, Rektor der Silpakorn-Universität, Dr. Nopporn Chuenklin, Direktor des Health Systems Research Institute, Withoon Danwiboon, Direktor der Government Pharmaceutical Organisation (GPO), und Dr. Phaporn Prasitdamrong, leitende Angestellte der Hibiocy Co. Ltd. unterzeichnet.

Ziel der Absichtserklärung ist die Entwicklung eines Nasensprays gegen das SAR-CoV-2-Virus, das sowohl lokal als auch international vertrieben werden soll.

Das Nasenspray wurde bereits erfolgreich an Tieren getestet. Für das erste Quartal dieses Jahres ist ein klinischer Versuch an Freiwilligen geplant. Sollte diese Studie erfolgreich verlaufen, dürfte das Spray bis Juni dieses Jahres bei der thailändischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde registriert werden und im dritten Quartal in die Massenproduktion gehen.

Laut Dr. Chanchai wurde das Nasenspray in Zusammenarbeit mit dem Health Systems Research Institute entwickelt. Es ist Teil einer großen Anti-Covid-19-Produktpalette der Chulalongkorn-Universität. Er fügte hinzu, dass die Universität die für die Herstellung des Sprays entwickelten Antikörper patentiert hat und nun bereit ist, mit anderen Institutionen zusammenzuarbeiten, um das Produkt für klinische Tests bereitzustellen.

Silpakorn-Rektor Chaicharn Thavaravej erkläuterte, dass die Forscher seiner Universität eng mit ihren Kollegen der Chulalongkorn University zusammenarbeiten, um einen Prototyp für das Nasenspray zu entwickeln. Er sagte, Tierversuche hätten gezeigt, dass das Spray Infektionen wirksam verhindern könne, und er hoffe, dass seine fünf Partner bald in der Lage sein werden, ein Produkt herzustellen, mit dem die Öffentlichkeit die Covid-19-Krise bewältigen kann.

Dr. Nopporn vom Health Systems Research Institute sagte, die Entwicklung des Nasensprays sei eine Ergänzung zu den Forschungen über einen monoklonalen Antikörpercocktail gegen Covid-19, bei deren Entwicklung sein Institut die Forscher der Chulalongkorn University unterstützt habe.

Khun Withoon bestätigte unterdessen, dass die GPO dabei involviert ist, Nasensprays für klinische Tests mit Freiwilligen herzustellen, bevor das Produkt bei der FDA registriert wird. Das Unternehmen Hibiocy wiederum wird den lokalen und internationalen Vertrieb des Nasensprays übernehmen.

Das Nasenspray soll eine Alternative zu den Covid-19-Impfstoffen zur Verhinderung von Infektionen sein, da es das Coronavirus daran hindert, über die Nase in den Körper vorzudringen, erklärte Dr. Phaporn Prasitdamrong. Sie fügte hinzu, dass es bis zum dritten Quartal dieses Jahres im Handel erhältlich sein wird.