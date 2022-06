Foto: The Nation

BANGKOK: Die Government Pharmaceutical Organization (GPO) wird voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres mit der Produktion der Antikörper-Nasenspray-Lösung zur Covid-19-Prävention beginnen.

„Die Viral Vaccine Division des GPO, die dem Department of Biological Products untersteht, erhielt am 6. Juni 2022 ein Registrierungszertifikat, das es ihr erlaubt, mit der Herstellung der Lösung zu beginnen, die den humanen IgG1-Anti-SARS-CoV-2-Antikörper enthält“, informierte GPO-Direktor Rangsee Padlee am Donnerstag die Presse.

Das GPO-Nasenspray wurde erstmals im Februar dieses Jahres in Zusammenarbeit mit der Chulalongkorn University, der Silpakorn University, dem Health Systems Research Institute und High Bioscience Ltd. für Versuche am Menschen eingesetzt.

Das Spray befindet sich derzeit in der letzten klinischen Testphase, die vom Nationalen Krebsinstitut durchgeführt wird.

Zuvor hatte die thailändische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde grünes Licht für das GPO gegeben.

„Wir freuen uns, dass wir den Menschen eine weitere Möglichkeit zur Vorbeugung von Covid-19 bieten können, die Thailand helfen wird, die Pandemie auf sichere und nachhaltige Weise zu überwinden. Außerdem wird das ISO-Zertifikat, das wir erhalten haben, den Weg für die künftige Erforschung und Herstellung neuer Arzneimittel zur Behandlung von Atemwegserkrankungen ebnen“, betonte Khun Rangsee.