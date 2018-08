Von: Redaktion DER FARANG | 28.08.18

KOH PHANGAN: Der Ansturm ausländischer Touristen auf die Vollmondparty am Strand Haad Rin ist ungebrochen.

Die Ausländerin saß mit ihren Freunden vor dem Eingang einer Apotheke und aß. Da die Gruppe der Aufforderung eines Mitarbeiters des Geschäfts nicht nachkam, zu verschwinden, setzte es Schläge. Foto: Facebook/Natthicha Yachana

Am Sonntagabend feierten über 10.000 Menschen bis zu den frühen Morgenstunden. Phangans Bezirkschef Krirkkrai Songthani hatte 120 Soldaten, Polizisten und Beamte des Innenministeriums in das ausgewiesene Gebiet am Strand Had Rain entsandt, um die Sicherheit während der ausgelassenen Party zu gewährleisten. Krirkkrai sagte, der Strandabschnitt sei überfüllt gewesen und die Touristen hätten zur dröhnenden Musik getanzt. Die Sicherheitskräfte hätten Verbrechen und Drogenmissbrauch verhindern sollen. Haad Rin ist seit Jahrzehnten für seine Vollmondparty berühmt, die Partys sind aber auch berüchtigt für Drogen- und Alkoholmissbrauch. Touristen ordern „magic mushrooms”, psychoaktive Pilze mit halluzinatorischer Wirkung, andere trinken die ganze Nacht und werden am Strand ohnmächtig. Kliniken und Krankenhäuser sind am nächsten Tag oft voll von erschöpften und verkaterten Touristen.

Thai schlägt auf Ausländerin mit einer Flasche ein

Ein auf Facebook gepostetes Video von der Vollmondparty zeigt, wie ein Thai während einer heftigen Rangelei mit zwei Ausländerinnen am Sonntagabend vor einer Apotheke einer Frau mit einer Flasche auf den Kopf schlägt. Sie erlitt eine stark blutende Wunde.