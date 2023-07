Von: Björn Jahner | 29.07.23

Foto: The Nation

TRAT: Zu Beginn des sechstägigen langen Wochenendes strömten am Freitag (28. Juli 2023) zahlreiche Touristen zu den malerischen Inseln in der Provinz Trat an der Ostküste des Landes. Die Fähren, die vom Festland zu den Inseln übersetzten, waren überfüllt mit Urlaubern und ihren Fahrzeugen, während die Besucherzahlen auf den Inseln Koh Chang, Koh Kood und Koh Mak stark anstiegen.

Das lange Feiertagswochenende begann am Freitag, anlässlich des Geburtstags von Seiner Majestät des Königs, und wird bis zum kommenden Mittwoch, (2. August 2023) andauern, dem Beginn der buddhistischen Fastenzeit Khao Phansa. Um den Tourismus und die Wirtschaft anzukurbeln, erklärte die geschäftsführende Regierung den kommenden Montag (31. Juli 2023) zusätzlich zu einem arbeitsfreien Brückentag, um den Inlandstourismus zu fördern.

Foto: The Nation

Kittisak Rapinwong, Kapitän einer der Fähren, die das Festland mit Koh Chang verbinden, gab bekannt, dass er erwartet, dass mehr als 5.000 Menschen die Insel besuchen werden, zusätzlich zu den etwa 2.000 Fahrzeugen, die per Fähre übersetzen sollen.

Foto: The Nation

Die erste Fähre nach Koh Chang verließ den Bezirk Khlong Yai auf dem Festland bereits um 05.00 Uhr morgens. Insgesamt sind fünf Fähren im Einsatz, um der erhöhten Nachfrage gerecht zu werden.

Aufgrund der enormen Anzahl von Touristen bildete sich am Fähranleger eine lange Schlange von Fahrzeugen. Bereits um 09.00 Uhr morgens erstreckte sich die Warteschlange etwa 500 Meter lang und dehnte sich bis 13.00 Uhr auf über einen Kilometer aus. Die wartenden Besucher mussten ein bis zwei Stunden ausharren, bevor sie an Bord der Fähre gehen konnten.

Foto: The Nation

Die örtlichen Marinebehörden in Trat setzten die Sicherheitsmaßnahmen auf den Inselfähren streng durch. Jeder Passagier musste beim Einsteigen eine Schwimmweste tragen. Rewat Pothiriew, Direktor des Regionalen Marinebüros 6, betonte die Bedeutung der Sicherheit der Touristen und betonte, dass alle Beamten entsprechende Anweisungen erhalten hatten.

Foto: The Nation

Lange Wochenenden sorgen oft für einen starken Andrang an Touristen, doch die Behörden sind gewillt, die Sicherheit der Besucher auf den Inseln zu gewährleisten und gleichzeitig die wirtschaftlichen Impulse durch den Tourismus zu nutzen.