BANGKOK: Das Gesundheitsministerium gab am Samstagmorgen bekannt, dass binnen 24 Stunden 292 neue Covid-19-Todesfälle und 17.984 Neuinfektionen verzeichnet wurden – im Vergleich zum Vortag (Fr., 27. August: 273 Tote, 18.702 Neuinfektionen) ein Anstieg der Todesfälle und Rückgang der registrierten Neuinfektionen.

Von den 17.984 Neuinfektionen wurden 324 in Gefängnissen verzeichnet. Von den aktuell 182.357 Patienten befinden sich 19.162 zur Behandlung im Krankenhaus, 78.937 zur Behandlung im Feld-Krankenhaus/ Hospitel und 80.248 in Heimquarantäne. 5.109 Patienten befinden sich in einem ernsten Gesundheitszustand (-45) und 1.069 an Beatmungsgeräten (-13). 20.535 Patienten sind geheilt und wurden aus der Behandlung entlassen.

Bisherige Covid-19-Tageshöchstwerte