BANGKOK: Die Abteilung für medizinische Wissenschaften hat einen Anstieg der Omikron-Untervariante BA.2 im Königreich von fast 20 Prozent festgestellt.

Der Leiter der Abteilung Dr. Supakit Sirilak teilte der Presse mit, man habe einen ersten Test auf Omikron-Varianten bei 567 landesweit gesammelten Fällen durchgeführt.

Dabei stellte sich heraus, dass 18,5 Prozent der Omikron-Fälle BA.2 sind, während 81,5 Prozent BA.1 sind, was als die ursprüngliche Omikron-Variante gilt.

„Wir haben eine steigende Zahl von Fällen der Untervariante BA.2 festgestellt, und eine weitere Überwachung ist notwendig“, betonte Dr. Supakit.

Er führte fort, dass 96,2 Prozent der Covid-19-Fälle in Thailand mit der Omikron-Variante infiziert sind. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Untervarianten BA.1 und BA.2, während es einige wenige Fälle von BA.3 und BA.1.1 gegeben hat, so Dr. Supakit. Er fügte hinzu, dass mehr Proben genommen werden müssen, um besser zu verstehen, wie sich die Omikron-Untervarianten in Thailand verbreiten.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Subvariante BA.2 die BA.1 in Kürze ablösen wird, wie es in mehreren anderen Ländern wie Indien, Dänemark und Schweden der Fall ist, wo BA.2 jetzt die vorherrschende Variante zu sein scheint, sagte er.

Studien zufolge ist BA.2 übertragbarer und besser in der Lage, der Immunität zu entgehen als BA.1, erklärte Dr. Supakit.

Es gibt jedoch keine eindeutigen Hinweise darauf, ob BA.2 schwerwiegender ist als BA.1, was die Auswirkungen auf die Infizierten betrifft.

Die Abteilung arbeitet eng mit ihren Partnern bei der Überwachung von Covid-19-Patienten mit der Untervariante BA.2 zusammen, um festzustellen, ob sie im Vergleich zur ursprünglichen Omikron-Variante BA.1 schwerere Erkrankungen entwickeln.

Dr. Supakit folgend sei eine Covid-19-Auffrischungsimpfung gegen die Subvariante wirksam.