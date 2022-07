Foto: The Nation

BANGKOK: In der „Royal Gazette“, der offizielle Gesetzesanzeiger der thailändischen Regierung, wurde kürzlich eine Änderung des Artikels 9 des Notstandsdekrets veröffentlicht, die am 1. August 2022 in Kraft treten wird.

Der Artikel wurde überarbeitet, womit sich das Königreich auf einen erwarteten Anstieg von Covid-19-Infektionen weltweit vorbereitet, der auf die schnell übertragbaren Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 zurückzuführen ist, nachdem die Länder ihre Grenzen wieder geöffnet und die Beschränkungen aufgehoben oder gelockert haben.

Die Covid-19-Infektionen im Großraum Bangkok und in den Touristengebieten sind trotz der Auffrischungsimpfungskampagne weiter angestiegen.

Als Reaktion darauf hat sich das öffentliche Gesundheitswesen zur Überarbeitung der Maßnahmen entschieden, mit denen die Ausbreitung des Virus wirksam eingedämmt werden sollen: