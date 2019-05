Von: Björn Jahner | 05.05.19

PATTAYA: Auch wenn Pattaya bisher nicht gerade als ein Backpacker-Ziel galt, ist die Zahl neuer Hostels im Stadtgebiet auffallend gestiegen. Sie zeigt auf, dass auch in der Touris­tenmetropole eine Nachfrage nach günstigen Übernachtungsoptionen in Mehrbettzimmern besteht, sogenannten „Dorms“, wie man sie vielleicht aus Jugendherbergsaufenthalten in der fernen Kindheitnoch in Erinnerung hat. Ein Trend, der auch ein Hinweis darauf sein könnte, dass sich die Touristenschichten im Seebad geändert haben.