SONGKHLA: Das Provinzgericht Na Thavee in der Provinz Songkhla im tiefen Süden des Landes hat Haftbefehle gegen zwei Männer erlassen, die im Verdacht stehen, an dem Bombenanschlag auf den Güterzug Hat Yai-Padang Besar am 6. Dezember 2022 beteiligt gewesen zu sein, bei dem drei Bahnangestellte getötet und vier weitere verletzt wurden.

Die beiden Verdächtigen wurden von der Polizei als Atman Porlor, 27, wohnhaft im Unterbezirk Lamphlai im Bezirk Thepha, und der 33-jährige Chirasak Penglor, wohnhaft im Unterbezirk Ban Na im Bezirk Chana, identifiziert.

Gegen sie wurden neun Anklagen erhoben, unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes, krimineller Vereinigung, Terrorismus, Beschädigung einer Eisenbahn in einer Weise, die den Zugverkehr und Menschen gefährdet, sowie wegen Besitzes und Verwendung eines Sprengkörpers.

Die Polizei behauptet, sie habe genügend Beweise, um die beiden Männer anzuklagen, insbesondere Atman, der nach Zeugenaussagen bei der Inspektion der Eisenbahn in Ban Tha Pho im Bezirk Sadao gesehen wurde.

Die Sicherheitsbehörden behaupten, dass der Bombenanschlag darauf abzielte, die Wirtschaft im tiefen Süden Thailands zu beeinträchtigen.

Bahnbeamte in Hat Yai erklärten gegenüber der Presse, dass sie die Reparatur der beschädigten Gleise und den Abtransport aller verbleibenden Güterwagen bis zum 25. Dezember 2022 abschließen werden.

Etwa sechs Güterwaggons befinden sich noch am Tatort, einer davon steht auf dem beschädigten Gleis.