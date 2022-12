Anschlag auf Mudschahedin-Führer Hekmatjar

KABUL: In Afghanistan haben Unbekannte die Parteizentrale des berüchtigten ehemaligen Kriegsfürsten Gulbuddin Hekmatjar überfallen und um sich geschossen. Laut einer Mitteilung seines Büros vom Freitag konnten Sicherheitsmänner die Angreifer jedoch töten; der 72-Jährige blieb demnach unverletzt. Der Vorfall ereignete sich während des Gebets vor der Moschee, die zur Parteizentrale gehört und in der Hekmatjar freitags gewöhnlich eine Predigt hält. Bei dem Angriff seien zwei Wachmänner verletzt worden, wie es weiter hieß.

Hekmatjar sprach in einer Videobotschaft von einem gescheiterten Versuch, ihn zu eliminieren. Nach seinen Angaben wurde auch ein Wachmann getötet. Die Attentäter hätten sich in Burkas der Moschee genähert und auf Betende geschossen.

Die regierenden Taliban äußerten sich bis nachmittags (Ortszeit) nicht zu dem Vorfall. Auch bekannte sich zunächst niemand zu dem Angriff.

Hekmatjar ist Gründer der Partei Hisb-e Islami und war Mitte der 1990er afghanischer Premierminister. Während des Bürgerkrieges, der auf den Abzug der sowjetischen Truppen in Afghanistan folgte, ließ er die Hauptstadt Kabul wochenlang mit Raketen beschießen, was ihm den Beinamen «Schlächter von Kabul» einbrachte. Er gehörte früher zu den schärfsten Gegnern der afghanischen Regierung und der internationalen Truppen im Land. 2016 schloss er mit der afghanischen Regierung einen Friedensvertrag, kehrte aus dem Exil zurück und war seitdem in der Politik tätig. 2019 trat er als Präsidentschaftskandidat an.

Ebenfalls am Freitag kam es in Kabul zu einem Anschlag auf die pakistanische Botschaft, bei dem ein Wachmann schwer verletzt wurde, wie das pakistanische Außenministerium bekanntgab. Wer hinter dem Attentat steckt, ist noch nicht bekannt.

Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 gab es in Afghanistan mehrfach Anschläge, die die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich reklamierte. Diese tritt in Afghanistan seit 2015 mit Angriffen in Erscheinung und ist trotz ideologischer Nähe mit den Taliban verfeindet.