Von: Björn Jahner | 14.08.23

BANGKOK: Thailands Verbrauchsteuerbehörde führt derzeit Gespräche mit den zuständigen staatlichen und privaten Stellen über Vorschläge zur Anpassung der Struktur der Alkohol- und Biersteuer an die aktuelle Situation und an die Entwicklung der alkoholischen Getränke.

Derzeit werden alkoholische Getränke mit unterschiedlichen Steuersätzen besteuert, wie z.B. alkoholfreies Bier mit 0 Prozent Alkoholgehalt, so Ekniti Nitithanprapas, Generaldirektor der Verbrauchsteuerbehörde.

Die Studie zur Anpassung der Struktur der Alkohol- und Biersteuer zielt nicht darauf ab, die Steuern per se zu erhöhen, sondern die Produkttypen für eine angemessene Besteuerung klarer und genauer zu kategorisieren.

So könnte sich beispielsweise der Steuersatz für alkoholfreies Bier mit einem Alkoholgehalt von 0 Prozent ändern, wenn es neu als Bier eingestuft wird, was möglicherweise zu einem niedrigeren Steuersatz führen könnte als die derzeitige Einstufung als allgemeines Getränk. Für eine angemessene künftige Steuererhebung müsse ein Konsens zwischen allen Beteiligten, einschließlich des Gesundheitsministeriums, erzielt werden, erklärte Ekniti.

Die Steuer auf Soju hingegen ist ein Problem, weil es sich um einen destillierten Likör handelt, der häufig mit Früchten aromatisiert wird. Durch diese Beimischung wird zwar der Alkoholgehalt reduziert, aber der Steuersatz für die aromatisierte Version ist niedriger als der für destillierte Spirituosen. Daher muss die Zweckmäßigkeit der Besteuerung von Soju sorgfältig geprüft werden, um mögliche Diskrepanzen zu vermeiden, so Ekniti.

Die steuerliche Klassifizierung von Spirituosen und Bier durch die Verbrauchsteuerbehörde ist in Gruppen unterteilt, wie destillierte Spirituosen wie Whisky und weiße Spirituosen und aromatisierte Spirituosen wie Wein und Obstbrände.

Der Steuersatz für aromatisierte Spirituosen ist im Allgemeinen niedriger als der für destillierte Spirituosen, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass bestimmte aromatisierte Spirituosen Bestimmungen enthalten, die die Verwendung einheimischer Früchte unterstützen, so Ekniti.

Wenn also ein Wein ausschließlich aus Trauben hergestellt wird, ist sein Steuersatz in der Regel höher, weil er importiert wird, während Soju, der thailändische Früchte enthält, die von der Regierung unterstützt werden, aufgrund seiner Mischung mit weißem Branntwein Steuerschlupflöcher in der Kategorie der aromatisierten Spirituosen ausnutzen kann, fügte Ekniti hinzu.