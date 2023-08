Von: Björn Jahner | 17.08.23

BANGKOK: Die Behörden werden eine Liste von Maßnahmen aufstellen, von denen sie sich in den nächsten vier Jahren eine Ankurbelung der Wirtschaftstätigkeit und des Wachstums in den 14 Provinzen des Südens erhoffen.

Der Plan wurde bei einer Diskussion zwischen dem Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC) und der Thailändischen Handelskammer (TCC) unter der Leitung des stellvertretenden Generalsekretärs des SBPAC, Chonthun Sangpoom, und des stellvertretenden Vorsitzenden der TCC, Wattana Thanasakcharoen, enthüllt.

Die Gespräche konzentrierten sich auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Region, insbesondere im tiefen Süden, der das niedrigste Pro-Kopf-Einkommen in der Region und möglicherweise im ganzen Land hat, so Khun Chonthun. Er führte diese Ungleichheit auf die Sicherheitsbedingungen zurück, die nur im Süden herrschen und die Bemühungen um die Entwicklung der Region behindert haben.

Khun Chonthun sagte, dass die Anwesenden sich darauf geeinigt hätten, eine neue Strategie zu entwickeln. Dazu gehört ein Plan für eine „Food Innopolis“, ein Zentrum für die Erforschung und Herstellung von Halal-Lebensmitteln, das für die gesamte südostasiatische Region von Interesse wäre.

Das Zentrum wird mit anderen Forschungs- und Produktionszentren entlang des Korridors Thailand-Malaysia-Singapur sowie in China, Japan und Indonesien verbunden sein.

„Der Schlüssel zum Erfolg dieser Strategie ist die Beteiligung des Privatsektors, wobei die lokalen Behörden als Vermittler fungieren“, erklärte er.

Khun Wattana betonte, dass die Strategie im Einklang mit dem Ausblick der TCC für die Region stehe und dazu beitragen werde, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.

Die TCC werde die Bemühungen des SBPAC unterstützen, die Entwicklung des Handels, der Landwirtschaft und der Lebensmittelproduktion sowie des Tourismus und des Gastgewerbes in der Region zu fördern, fügte er hinzu.