Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana. Foto: The Nation

BANGKOK: Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana teilte am Sonntag der Presse mit, dass seit der Aufhebung des „Test & Go“-Programms täglich etwa 20.000 Ausländer nach Thailand einreisen.

Bis Oktober werden im Königreich voraussichtlich 1 Million Ankünfte pro Monat erreicht, schätzte Khun Thanakorn und wies damit den Vorwurf der Opposition zurück, dass die Regierung die Tourismusbranche ignorieren würde. Angesichts dieses Aufwärtstrends rechnet die Regierung während der Nebensaison von Mai bis September mit mindestens 500.000 Touristenankünften pro Monat, die meisten davon aus den Nachbarländern.

Khun Thanakorn fügte hinzu, dass sich die Ankünfte in der Hochsaison von Oktober bis Dezember mehr als verdoppeln dürften, da Thailand in den Wintermonaten ein beliebtes Urlaubsziel für Menschen aus Europa und den USA ist.

Der Sprecher fuhr fort, dass die Regierung mit der Rückkehr chinesischer Touristen gegen Ende des Jahres rechnet. Sobald die chinesischen Touristen zurückkehren, dürfte die Zahl der ausländischen Ankünfte auf fast 10 Millionen oder etwa 50 Prozent des Niveaus vor der Pandemie ansteigen. Khun Thanakorn betonte, dass wenn die Ankünfte wie erwartet ansteigen, das Land leicht in der Lage sein wird, in diesem Jahr etwa 1,5 Billionen Baht an touristischen Einnahmen zu erzielen.

Obwohl die „Test & Go“-Regelung gestrichen wurde, müssen sich ausländische Touristen weiterhin für die Einreise online im „Thailand Pass“-System registrieren, wofür sie einen Covid-19-Impfnachweis oder einen negativen RT-PCR-Test vorlegen müssen, der innerhalb von 72 Stunden vor der Abreise durchgeführt wurde, sowie eine Versicherungspolice mit einer Deckungssumme von 10.000 US-Dollar abschließen.

Thailändische Rückkehrer aus dem Ausland müssen sich ab dem 1. Juni 2022 nicht mehr im „Thailand Pass“-System registrieren. Darüber hinaus werden lautb Khun Thanakorn alle Grenzkontrollpunkte wieder geöffnet.