TRANG: Ein kürzlicher Vorfall hat die Aufmerksamkeit thailändischer Netizen erregt. Ein TikTok-Nutzer, @tookam568, postete ein Video, in dem 85 Touristen während ihres Besuchs der Morakot-Höhle in der Provinz Trang im Meer treiben.

Der Videobotschaft zufolge riss das Ankerseil des Bootes, wodurch das Boot abgetrieben wurde und die Touristen etwa eine halbe Stunde lang im Meer festsaßen, bevor sie gerettet wurden, berichtete das thailändische Nachrichtenportal Siam Rath.

Der Vorfall ereignete sich inmitten starken Seegangs, wie in dem Video zu sehen ist, und die dazugehörige Nachricht enthielt Hashtags wie #TrangSea, #KradanIsland, #ChueakIsland, #WaIsland und #morakotcave.

Die Touristen konnten nicht an Bord desselben Bootes gehen und mussten auf ein anderes Boot warten, das sie abholte.

Aus Sicherheitsgründen mussten sie jedoch warten, bis eine andere Gruppe von Touristen die Höhle verließ, bevor sie an Bord des Bootes gehen konnten, da das gleichzeitige Anbordgehen beider Gruppen die Gewichtsgrenze des Bootes überschritten hätte.

Das Video erlangte in den sozialen Medien schnell große Popularität, da viele Internetnutzer den Clip teilten und Kommentare hinterließen. Der Vorfall hat Bedenken hinsichtlich der Sicherheitsstandards und -vorschriften für Touristenboote und -aktivitäten in Thailand geweckt, die in der Vergangenheit durch mehrere ähnliche Vorfälle beeinträchtigt wurden.

Die thailändische Regierung hat seitdem Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheitsmaßnahmen für Touristen und Reiseveranstalter zu verbessern, indem sie beispielsweise die Zahl der Sicherheitsinspektionen erhöht und strengere Vorschriften durchgesetzt hat.

Der Vorfall erinnert daran, dass die Sicherheit in der Tourismusbranche stets oberste Priorität haben sollte und dass jeder die Verantwortung für seine eigene Sicherheit und die seiner Mitmenschen übernehmen muss.